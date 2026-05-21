Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Campuchia

Thứ Năm, 19:15, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 21/5/2026, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã tiếp Đại sứ Campuchia Touch Sopharath nhân dịp nhận công tác tại Việt Nam.

Chúc mừng bà Touch Sopharath được tín nhiệm giao trọng trách Đại sứ Campuchia tại Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung tin tưởng Đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước. 

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh Việt Nam luôn ưu tiên thúc đẩy quan hệ đoàn kết, gắn bó, hữu nghị với Campuchia và bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam – Campuchia thời gian qua, nhấn mạnh cơ chế hợp tác kênh Đảng tiếp tục định hướng quan hệ hai nước phát triển bền vững, vì lợi ích người dân, nổi bật chuyến thăm Campuchia và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm mang ý nghĩa hết sức đặc biệt và mang tầm vóc lịch sử.

Các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp được tổ chức thường xuyên góp phần củng cố quan hệ tin cậy, gần gũi giữa lãnh đạo và người dân hai nước; hợp tác quốc phòng - an ninh chặt chẽ, ổn định; thương mại song phương là điểm sáng, giao lưu nhân dân ngày một khởi sắc.

bo truong ngoai giao le hoai trung tiep Dai su campuchia hinh anh 1
Bộ trưởng Lê Hoài Trung và Đại sứ Touch Sopharath.

Đại sứ Touch Sopharath bày tỏ vinh dự được cử làm Đại sứ tại Việt Nam và khẳng định sẽ tích cực phối hợp, hợp tác với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương Việt Nam triển khai các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước nhằm góp phần tăng cường hợp tác hiệu quả, thực chất giữa hai nước trên mọi lĩnh vực. Đại sứ chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được thời gian qua về phát triển kinh tế - xã hội và cải cách, tinh gọn bộ máy hành chính, trong đó có sự đóng góp to lớn, quan trọng của Bộ Ngoại giao Việt Nam; tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa, hiện thực hóa được các mục tiêu phát triển mà Đại hội Đảng XIV đã đề ra.

Đại sứ hoàn toàn nhất trí với các khuyến nghị của Bộ trưởng Lê Hoài Trung về việc tăng cường tin cậy chính trị, tổ chức thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; đẩy mạnh kết nối giữa hai nền kinh tế, kết nối hạ tầng giao thông hai nước và kết nối cửa khẩu biên giới; đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân; tổ chức các hoạt động trọng thể kỷ niệm 60 năm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-2027).

bo truong ngoai giao le hoai trung tiep Dai su campuchia hinh anh 2
Quang cành buổi tiếp.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung và Đại sứ Touch Sopharath cũng chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và tiểu vùng, giải quyết khác biệt thông qua đối thoại và biện pháp hòa bình. Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh ý nghĩa của thúc đẩy hợp tác và đoàn kết nội khối ASEAN nhằm cùng nhau ứng phó với các thách thức hiện nay từ các biến động kinh tế, xã hội toàn cầu.

PV/VOV.VN
Tag: Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Ngoại Đại sứ Campuchia Touch Sopharath Lê Hoài Trung
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia
VOV.VN - Chiều 18/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia Gordan Grlic Radman đang thăm chính thức Việt Nam.

VOV.VN - Chiều 18/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia Gordan Grlic Radman đang thăm chính thức Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm và làm việc tại Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 13/5, trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã có cuộc làm việc với đồng chí Kim Sâng Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên.

VOV.VN - Ngày 13/5, trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã có cuộc làm việc với đồng chí Kim Sâng Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Estonia

VOV.VN - Chiều nay (22/4), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Estonia Margus Tsahkna nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

VOV.VN - Chiều nay (22/4), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Estonia Margus Tsahkna nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

