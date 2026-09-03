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Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam chào từ biệt

Thứ Năm, 22:07, 03/09/2026
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VOV.VN - Ngày 3/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Olivier Brochet đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chúc mừng Đại sứ Olivier Brochet đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác; đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp tích cực của Đại sứ trong giai đoạn đặc biệt sôi động của quan hệ hai nước, nổi bật là việc hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và thông qua Kế hoạch hành động Việt Nam - Pháp giai đoạn 2026-2028 nhằm triển khai Tuyên bố chung.

Trên cơ sở khuôn khổ quan hệ mới, Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp; đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển tương xứng với tiềm năng; tạo thêm đột phá trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, hàng không vũ trụ, giao thông vận tải và đường sắt; đồng thời làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng - an ninh, y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa và hợp tác địa phương.

bo truong ngoai giao le hoai trung tiep Dai su phap tai viet nam chao tu biet hinh anh 1
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam chào từ biệt

Đại sứ Pháp Olivier Brochet bày tỏ xúc động khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; vui mừng được trực tiếp đóng góp vào giai đoạn phát triển năng động của quan hệ hai nước, nhất là việc quan hệ Việt Nam - Pháp được nâng lên Đối tác chiến lược toàn diện và ngày càng mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới.

Đại sứ đánh giá cao vai trò quan trọng của Bộ Ngoại giao trong việc kết nối, điều phối và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác giữa hai nước. Chia sẻ về thời gian công tác tại Việt Nam, Đại sứ khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào cũng sẽ tiếp tục đóng góp cho tình hữu nghị và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp trong thời gian tới.

PV/VOV.VN
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