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Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Canada James Nickel

Thứ Ba, 22:07, 28/07/2026
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VOV.VN - Ngày 28/7/2026, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Đại sứ Canada James Nickel.

Tại cuộc tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ Nickel trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada thời gian qua thông qua nhiều hoạt động trao đổi, làm việc tích cực với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam; cảm ơn cá nhân Đại sứ và Đại sứ quán Canada đã phối hợp tổ chức thành công cuộc điện đàm ngày 21/7 vừa qua giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Mark Carney.

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Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Canada James Nickel.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Canada và sẵn sàng cùng Canada mở rộng, tăng cường hợp tác thực chất, hướng tới sớm nâng cấp khuôn khổ quan hệ, phù hợp với mức độ tin cậy chính trị, tiềm năng hợp tác và lợi ích của nhân dân hai nước; hoan nghênh các định hướng chiến lược của Canada đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, trong đó coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN, đề cao vai trò của Việt Nam như cửa ngõ thương mại vào khu vực.

Trên tinh thần thống nhất giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Mark Carney về việc tiếp tục đà phát triển quan hệ tốt đẹp hiện nay và sớm đưa quan hệ Việt Nam - Canada lên tầm cao mới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm xây dựng lộ trình cụ thể nâng cấp khuôn khổ quan hệ; tăng cường thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp và các kênh, ưu tiên chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước và duy trì, xem xét nâng cấp một số cơ chế đối thoại hiện có.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh hai bên cần tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, đồng thời thiết lập các khuôn khổ, cơ chế hợp tác mới nhằm tạo đột phá, đặc biệt trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ (trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoáng sản thiết yếu), năng lượng xanh và năng lượng hạt nhân, an ninh, quốc phòng, giáo dục - đào tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao và trao đổi chuyên gia, giao lưu nhân dân; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế.

Đại sứ James Nickel bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm cương vị công tác tại Việt Nam và trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã dành thời gian tiếp; nhấn mạnh tầm quan trọng của Việt Nam trong chính sách của Canada và coi Việt Nam là một đối tác chủ chốt trong ASEAN và có vai trò, vị thế ngày càng tăng trên trường quốc tế, theo đó Canada mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Đại sứ Nickel nhất trí phối hợp với phía Việt Nam nhằm cụ thể hóa việc nâng cấp khuôn khổ quan hệ và thúc đẩy các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên mà hai bên cùng quan tâm như AI, bán dẫn, năng lượng hạt nhân, hàng không vũ trụ, an ninh - quốc phòng, công nghệ tài chính, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, đào tạo nhân lực chất lượng cao, công nghiệp quốc phòng, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, hỗ trợ phát triển...

Đại sứ James Nickel khẳng định Canada coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN – Canada và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, nhấn mạnh ủng hộ Việt Nam với tư cách là Chủ tịch Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2026 và nước chủ nhà Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) trong năm 2027; đồng thời tiếp tục phối hợp với Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

PV/VOV.VN
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