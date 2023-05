Bộ trưởng Tô Lâm dự kỷ niệm ngày truyền thống Lực lượng An ninh Chính trị nội bộ

Ngay từ khi thành lập chính quyền cách mạng vào mùa thu năm 1945 lịch sử, lực lượng Công an nhân dân đã có bộ phận làm công tác bảo vệ nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước. Theo yêu cầu nhiệm vụ, ngày 10/5/1958, Uỷ ban kiện toàn tổ chức Trung ương quyết định tách lực lượng Bảo vệ nội bộ ra khỏi Vụ Bảo vệ chính trị, thành lập Vụ Bảo vệ cơ quan. Từ đó đến nay, ngày 10/5/1958 được xác định là Ngày truyền thống của lực lượng an ninh chính trị nội bộ toàn quốc.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Ra đời và được rèn luyện, trưởng thành trong cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc, các thế hệ cán bộ chiến sỹ lực lượng lượng an ninh chính trị nội bộ luôn phát huy bản chất cách mạng và truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân anh hùng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thách thức, lập nên nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần tô thắm lá cờ truyền thống anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục lượng an ninh chính trị nội bộ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tập trung các giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ vững chắc lượng an ninh chính trị nội bộ, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của cả hệ thống chính trị, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, lực lượng lượng an ninh chính trị nội bộ cần chủ động tham mưu, đấu tranh, phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực… Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ an ninh thông tin, truyền thông, không ngừng lan tỏa các thông tin tích cực, đấu tranh ngăn chặn tin xấu độc, tin giả, tin sai sự thật xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước…

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng rằng, với truyền thống anh hùng vẻ vang, với tinh thần mới, khí thế mới, động lực mới, lực lượng lượng an ninh chính trị nội bộ sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội../.