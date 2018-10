Bộ trưởng Tô Lâm gặp Phó tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc)​

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Trung Quốc và đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 6 Việt Nam - Trung Quốc, chiều 13/10, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có buổi gặp ông Vương Đại Vỹ, Phó Tỉnh trưởng kiêm Giám đốc Công an tỉnh Liêu Ninh.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Phó tỉnh trưởng kiêm Giám đốc Công an tỉnh Liêu Ninh



Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, hiện quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước đạt kết quả rất tích cực, hiệu quả thực chất, trở thành quan hệ trụ cột trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Công an tỉnh Liêu Ninh tăng cường hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, như: Trao đổi đoàn nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm công tác, thông tin nghiệp vụ; Tăng cường phối hợp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm lừa đảo viễn thông, chống khủng bố, tội phạm ma túy, mua bán người, truy nã và quản lý giao thông đô thị; Bảo hộ công dân, doanh nghiệp Việt Nam đang sinh sống và làm ăn tại Liêu Ninh.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm Công an Thành phố Đại Liên

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ mong muốn, với thế mạnh và tiềm năng hiện có, Liêu Ninh sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, du lịch, đầu tư, khoa học kỹ thuật và an ninh, thực thi pháp luật với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam. Trước mắt, đề nghị Công an tỉnh Liêu Ninh nghiên cứu thiết lập cơ chế hợp tác với Công an tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam, vì Quảng Ninh và Liêu Ninh có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, như: du lịch, cảng biển, công nghiệp...

Ông Vương Đại Vỹ hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tới tỉnh Liêu Ninh. Ông Vương Đại Vỹ bày tỏ mong muốn, trên cương vị của mình, Bộ trưởng Tô Lâm tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để Công an tỉnh Liêu Ninh tăng cường hợp tác với công an các đơn vị, địa phương của Việt Nam, nhất là trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã tới thăm Trung tâm quy hoạch Thành phố Đại Liên, thăm Cục Công an Thành phố Đại Liên, Trung tâm chỉ huy cảnh sát giao thông Đại Liên./.

Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm 5 Phó Giám đốc Công an Chiều 9/8, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an thành phố Hải Phòng. Bộ Công an gặp mặt điển hình tiên tiến Công an nhân dân VOV.VN -70 năm qua, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác dụng hiệu triệu, động viên toàn quân phát huy truyền thống yêu nước.