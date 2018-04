Ngày 20/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Kazakhstan từ 18 đến 20/4, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đến thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan và các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan

Đại sứ Đoàn Thị Xuân Hiền đã báo cáo tình hình hoạt động của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Kazakhstan. Đại sứ Đoàn Thị Xuân Hiền cho biết, năm 2017 vừa qua là năm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Kazakhstan, nên Đại sứ quán đã tích cực triển khai và tham gia đầy đủ các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thiết lập quan hệ đặc biệt này.

Đánh giá cao vai trò của Đại sứ quán Việt Nam trong việc vun đắp mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam và Kazakhstan. Tại buổi nói chuyện, Bộ trưởng Tô Lâm đã thông báo về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội đất nước, đặc biệt là công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng thông báo về kết quả Hội đàm giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban An ninh Quốc gia Kazakhstan, trong đó nhấn mạnh: hai Bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Phối hợp chặt chẽ không cho phép bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn của nước này để chống phá nước kia; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ quan đại diện ngoại giao, các hoạt động đầu tư, thương mại, lao động, sinh sống, học tập và du lịch giữa hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối, tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Kazakhstan tiếp tục được củng cố, ngày càng phát triển./.