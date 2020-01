Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi, chia buồn gia đình CBCS hy sinh tại Đồng Tâm

Hôm nay (11/1), Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh lúc đảm bảo an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội hôm 9/1 vừa qua.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên gia đình Thiếu uý Dương Đức Hoàng Quân. (Ảnh: Công an TPHCM)

Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ sự mất mát, bày tỏ thương tiếc trước sự hy sinh anh dũng của 3 đồng chí là: Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh (Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an); Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân (sinh năm 1992, công tác tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) và Trung úy Phạm Công Huy (sinh năm 1993, công tác tại Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Công an thành phố Hà Nội).



Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn gia quyến 3 đồng chí cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. Bộ trưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ Công an hy sinh, có nhiều hình thức động viên, chia sẻ để thân nhân các gia đình và toàn lực lượng Công an nhân dân sớm vượt qua mất mát lớn lao này.

Bộ trưởng cho biết, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho 3 chiến sỹ Công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm.

Trước mắt, Bộ Công an sẽ chăm lo, tổ chức tang lễ, truy điệu 3 đồng chí diễn ra trang trọng đúng theo quy định của Nhà nước và ngành Công an. Bộ Công an cũng đang hoàn thiện, đề xuất, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh. Bộ trưởng đề nghị chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, quan tâm tạo điều kiện để gia đình 3 đồng chí đảm bảo cuộc sống./.