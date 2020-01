Nóng 24h: Thu giữ nhiều vũ khí tại “điểm nóng” Đồng Tâm

Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Hồng Tài (31 tuổi, ngụ P.4, TP Mỹ Tho) để điều tra về tội “trộm cắp tài sản”. Bị can này đã bị nhiễm HIV và cố tình cào cấu gây vết thương cho 5 chiến sỹ của đội Cảnh sát hình sự.