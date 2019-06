Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga

Chiều 25/6, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Khramov Oleg Vladimirovich, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự Hội nghị lãnh đạo phụ trách an ninh tại Nga ngày 18/6/2019.

Thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Liên bang Nga không ngừng được củng cố, phát triển. Đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan, thực thi pháp luật của Liên bang Nga được duy trì, phát triển và ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác an ninh, cảnh sát, giữ gìn bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bản an ninh thông tin quốc tế…



Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao việc hai bên thường xuyên trao đổi thông tin điều tra tội phạm, kinh nghiệm công tác phối hợp phát hiện điều tra nhiều vụ án lớn liên quan đến tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao kết quả tham vấn giữa hai đoàn đại biểu Việt Nam và Hội đồng An ninh Liên bang Nga trong việc đề ra những biện pháp thúc đẩy thực thi hiệu quả Hiệp định cấp Chính phủ về đảm bản an ninh thông tin quốc tế.

Ông Khramov Oleg Vladimirovich đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng Công an Việt Nam nói riêng đạt được trong thời gian qua; khẳng định Liên bang Nga luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống, tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự ở mỗi nước.

Ông Khramov Oleg Vladimirovich chúc mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Liên bang Nga nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Liên bang Nga ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp./.