Bộ trưởng Tô Lâm: Triển khai công an chính quy tại 100% địa bàn xã

Ngày 26/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an tháng 2/2020, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2020. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.



Trong tháng 2, lực lượng Công an đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự; triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an đã tập trung triển khai các kế hoạch, phương án, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự liên quan đến các hoạt động của năm Chủ tịch ASEAN, thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới. Tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, các tụ điểm ma túy phức tạp. Qua đó, đã phát hiện 1.457 vụ, thu giữ gần 28kg heroin, hơn 138kg và hơn 162.000 viên ma túy tổng hợp...

Các đại biểu tham luận tại hội nghị giao ban.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện cấp quốc gia, quốc tế năm Chủ tịch ASEAN 2020, các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng. Đồng thời đảm bảo các điều kiện để triển khai Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành việc triển khai Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 100% địa bàn để bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp với công tác Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở ở địa phương.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến của dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ về phòng chống dịch; chủ động tham mưu, phối hợp chính quyền địa phương các giải pháp, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch bùng phát, lây lan./.

