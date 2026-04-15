Cà Mau chỉ đạo rà soát, xử lý tình trạng thiếu biên chế ở xã Tân Thuận

Theo nội dung công văn chỉ đạo, sau khi xem xét nội dung báo chí phản ánh về việc bộ máy hành chính xã Tân Thuận đối mặt với tình trạng thiếu hụt biên chế trong vận hành mô hình mới sau sáp nhập, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra thực tế.

Xã Tân Thuận đang phải trưng dụng lực lượng Dân quân tự vệ để hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Mục tiêu trọng tâm là khẩn trương giải quyết hoặc hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc mà xã Tân Thuận đang gặp phải. Trong trường hợp phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền, Sở Nội vụ có trách nhiệm kịp thời tham mưu, đề xuất lên cấp có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật. Kết quả thực hiện nhiệm vụ này phải được báo cáo về Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 17/4/2026.

Thực trạng đáng báo động về thiếu trầm trọng biên chế tại xã Tân Thuận đã được Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh trước đó. Cụ thể, sau khi sáp nhập và vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp, hiện UBND xã chỉ có 21 trên tổng số 41 biên chế theo quy định.

Lãnh đạo UBND xã Tân Thuận thừa nhận, tình trạng thiếu biên chế có thể làm chậm chễ giải quyết công việc.

Đáng chú ý, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, lực lượng nhân sự cũng chỉ đáp ứng được 50% với 3/6 biên chế, bao gồm cả vị trí lãnh đạo. Tương tự, khối Đảng ủy và Mặt trận Tổ quốc hiện cũng chỉ có 19/27 biên chế.

Tình trạng "trống" ghế cán bộ trong bối cảnh sáp nhập không chỉ tạo áp lực đè nặng lên đội ngũ cán bộ đương nhiệm mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Mong muốn của xã Tân Thuận là được bổ sung biên chế, trước mắt cần giữ lại nhưng người hoạt động không chuyên trách sẽ phải kết thúc công việc vào tháng 5 tới, để có thể duy trì, thực hiện các nhiệm vụ được giao.