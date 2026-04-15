Cà Mau chỉ đạo rà soát, xử lý tình trạng thiếu biên chế ở xã Tân Thuận

Thứ Tư, 06:28, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan vấn đề thiếu biên chế tại xã Tân Thuận, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phản ánh, UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản chỉ đạo hỏa tốc, yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý, nhằm đảm bảo hiệu quả phục vụ nhân dân.

Theo nội dung công văn chỉ đạo, sau khi xem xét nội dung báo chí phản ánh về việc bộ máy hành chính xã Tân Thuận đối mặt với tình trạng thiếu hụt biên chế trong vận hành mô hình mới sau sáp nhập, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra thực tế.

ca mau chi dao ra soat, xu ly tinh trang thieu bien che o xa tan thuan hinh anh 1
Xã Tân Thuận đang phải trưng dụng lực lượng Dân quân tự vệ để hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Mục tiêu trọng tâm là khẩn trương giải quyết hoặc hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc mà xã Tân Thuận đang gặp phải. Trong trường hợp phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền, Sở Nội vụ có trách nhiệm kịp thời tham mưu, đề xuất lên cấp có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật. Kết quả thực hiện nhiệm vụ này phải được báo cáo về Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 17/4/2026.

Thực trạng đáng báo động về thiếu trầm trọng biên chế tại xã Tân Thuận đã được Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh trước đó. Cụ thể, sau khi sáp nhập và vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp, hiện UBND xã chỉ có 21 trên tổng số 41 biên chế theo quy định.

ca mau chi dao ra soat, xu ly tinh trang thieu bien che o xa tan thuan hinh anh 2
Lãnh đạo UBND xã Tân Thuận thừa nhận, tình trạng thiếu biên chế có thể làm chậm chễ giải quyết công việc.

Đáng chú ý, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, lực lượng nhân sự cũng chỉ đáp ứng được 50% với 3/6 biên chế, bao gồm cả vị trí lãnh đạo. Tương tự, khối Đảng ủy và Mặt trận Tổ quốc hiện cũng chỉ có 19/27 biên chế.

Tình trạng "trống" ghế cán bộ trong bối cảnh sáp nhập không chỉ tạo áp lực đè nặng lên đội ngũ cán bộ đương nhiệm mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Mong muốn của xã Tân Thuận là được bổ sung biên chế, trước mắt cần giữ lại nhưng người hoạt động không chuyên trách sẽ phải kết thúc công việc vào tháng 5 tới, để có thể duy trì, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3_trung_tam_phuc_vu_hanh_chinh_cong_xa_tan_thuan_hien_chi_co_3_bien_che_gom_ca_lanh_dao.jpg

Áp lực biên chế tại xã Tân Thuận, Cà Mau

VOV.VN - Sau sáp nhập và vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau đang đối mặt với áp lực lớn về biên chế khi số lượng cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tag: Cà Mau biên chế tình trạng thiếu biên chế ở Cà Mau xã Tân Thuận
Bắc Ninh đặt chỉ tiêu tiết kiệm, tiếp tục tinh giản biên chế và đầu mối trung gian
Bắc Ninh đặt chỉ tiêu tiết kiệm, tiếp tục tinh giản biên chế và đầu mối trung gian

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, xã hội.

Bắc Ninh đặt chỉ tiêu tiết kiệm, tiếp tục tinh giản biên chế và đầu mối trung gian

Bắc Ninh đặt chỉ tiêu tiết kiệm, tiếp tục tinh giản biên chế và đầu mối trung gian

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, xã hội.

Kiểm soát đường, đồ ăn chế biến nhanh để thế hệ trẻ không béo phì sớm
Kiểm soát đường, đồ ăn chế biến nhanh để thế hệ trẻ không béo phì sớm

VOV.VN - Thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Phòng bệnh chiều 10/11, ĐBQH cho rằng, dự thảo luật phải góp phần định hướng tiêu dùng, bảo vệ môi trường sống an toàn và sức khỏe cộng đồng. Dự thảo luật cần thiết lập chính sách tổng thể, đồng bộ và bền vững, để luật thực sự là "quốc phòng về y tế" trong việc bảo vệ giống nòi và sức khỏe nhân dân.

Kiểm soát đường, đồ ăn chế biến nhanh để thế hệ trẻ không béo phì sớm

Kiểm soát đường, đồ ăn chế biến nhanh để thế hệ trẻ không béo phì sớm

VOV.VN - Thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Phòng bệnh chiều 10/11, ĐBQH cho rằng, dự thảo luật phải góp phần định hướng tiêu dùng, bảo vệ môi trường sống an toàn và sức khỏe cộng đồng. Dự thảo luật cần thiết lập chính sách tổng thể, đồng bộ và bền vững, để luật thực sự là “quốc phòng về y tế” trong việc bảo vệ giống nòi và sức khỏe nhân dân.

Tinh giản biên chế đến 2026: Giảm tối thiểu 5% công chức, 10% biên chế sự nghiệp
Tinh giản biên chế đến 2026: Giảm tối thiểu 5% công chức, 10% biên chế sự nghiệp

VOV.VN - Tinh giản biên chế là mục tiêu mà Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện lộ trình giảm tối thiểu 5% biên chế công chức và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách đến năm 2026. Quá trình này gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ, bảo đảm hiệu lực – hiệu quả hệ thống hành chính...

Tinh giản biên chế đến 2026: Giảm tối thiểu 5% công chức, 10% biên chế sự nghiệp

Tinh giản biên chế đến 2026: Giảm tối thiểu 5% công chức, 10% biên chế sự nghiệp

VOV.VN - Tinh giản biên chế là mục tiêu mà Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện lộ trình giảm tối thiểu 5% biên chế công chức và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách đến năm 2026. Quá trình này gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ, bảo đảm hiệu lực – hiệu quả hệ thống hành chính...

Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
