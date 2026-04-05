Áp lực biên chế tại xã Tân Thuận, Cà Mau

Sau khi sáp nhập và vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp, UBND xã Tân Thuận hiện chỉ có 21 trên tổng số 41 biên chế được tỉnh tạm giao, chỉ đạt khoảng 50% định mức. Sự thiếu hụt biên chế đang tồn tại ở mọi đơn vị trực thuộc. Ngay cả Trung tâm Phục vụ hành chính công, được giao 6 biên chế nhưng hiện chỉ có 3, bao gồm cả lãnh đạo.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tân Thuận hiện chỉ có 3 biên chế, gồm cả lãnh đạo

Để đảm bảo bộ máy chính quyền không bị đình trệ, đội ngũ cán bộ, công chức hiện tại đang phải rất nỗ lực, thường xuyên làm việc ngoài giờ. Ông Trần Hoàn Bách, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thuận cho biết, khối lượng công việc của đơn vị rất nhiều trong khi biên chế cán bộ, công chức rất thiếu.

"Trong thực hiện nhiệm vụ có những đơn vị phòng chuyên môn như phòng kinh tế, trung tâm hành chính công thiếu 50% biên chế công chức được giao. Thành ra, khối lượng công việc của anh em rất áp lực. Số lượng hồ sơ rất lớn, họ đang phải nỗ lực thực hiện đảm bảo thời gian vào buổi tối, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật", ông Bách chia sẻ.

Xã Tân Thuận cũng đã thực hiện điều chuyển, sắp xếp linh hoạt nhân sự và tận dụng tối đa 7 người hoạt động không chuyên trách để duy trì công việc, giải quyết hồ sơ cho người dân tốt nhất. Sự nỗ lực và thái độ phục vụ tận tình của đội ngũ cán bộ trong điều kiện thiếu thốn nhân lực càng được người dân địa phương đánh giá cao.

"Thấy rất gọn, tiện và thuận lợi. Lúc trước thì nó hơi rườm rà hơn, đôi khi phải tới lui vài lần. Tôi mong là cứ phục vụ được như vậy lâu dài, có thể tốt hơn nữa thì càng hay", ông Trần Văn Chiến (người dân ấp Tân An, xã Tân Thuận) đến làm thủ tục ủy quyền, đánh giá.

Xã phải sử dụng dân quân tự vệ để hướng dẫn người dân đến nơi làm thủ tục

Tuy nhiên, trước thực trạng một người đang phải “làm việc gấp đôi” và trong bối cảnh cấp xã ngày càng được giao nhiều nhiệm vụ hơn, lãnh đạo xã Tân Thuận thẳng thắn thừa nhận, việc xảy ra những chậm trễ nhất định trong quy trình xử lý hồ sơ, công việc là điều khó tránh khỏi. Đặc biệt, tháng 5 tới, theo quy định của Trung ương, 5 người hoạt động không chuyên trách do vướng quy định thời gian công tác dưới 5 năm sẽ phải kết thúc công việc, khó khăn sẽ tăng thêm.

Không chỉ khối chính quyền, khối Đảng ủy và các cơ quan MTTQ xã Tân Thuận hiện cũng chỉ có 19/27 biên chế. Để giải quyết tình trạng "nặng gánh" cho cán bộ cơ sở và hướng tới sự ổn định lâu dài, xã Tân Thuận rất mong sớm được bổ sung biên chế.

Trước mắt, xã kiến nghị cần xem xét, điều chỉnh cơ chế đối với lực lượng không chuyên trách, đặc biệt là quy định về thời gian công tác dưới 5 năm. Đây là nhóm cán bộ có năng lực, am hiểu địa bàn và đã gắn bó với địa phương. Việc giữ chân họ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để duy trì hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Xã Tân Thuận đang thiếu gần 50% biên chế

Bà Trịnh Thúy Quỳnh, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Tân Thuận cho biết, địa phương rất mong các cấp quan tâm, sớm cho tổ chức tuyển dụng để bổ sung biên chế. Đồng thời, sẽ có thêm những hướng dẫn cụ thể đối với những trường hợp cán bộ đặc thù.

"Cũng rất mong, khi Trung ương xem xét giao lại biên chế cho địa phương, thì sẽ căn cứ trên các chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan để tránh tình trạng dàn trải, cao bằng để đảm bảo thực hiện thông suất các nhiệm vụ", bà Quỳnh bày tỏ.