Cà Mau điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Thứ Sáu, 18:07, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 3/4, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm và luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt của địa phương.

Tại hội nghị, ông Phan Thanh Duy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, cả hệ thống cơ quan Đảng và chính quyền tỉnh Cà Mau đều ghi nhận nhiều sự thay đổi nhân sự quan trọng.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Cụ thể, ông Nguyễn Bình Tân, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, được điều động sang Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI để chuẩn bị cho quy trình bầu giữ chức Phó Trưởng đoàn chuyên trách. Vị trí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được giao cho ông Trần Hữu Phước. Trước đó, ông giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV, được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Minh Nhứt, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, được điều động về Sở Nội vụ để Chủ tịch UBND tỉnh phân công nhiệm vụ mới.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại hội nghị

Bà Huỳnh Út Mười chuyển từ vị trí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh sang Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để thực hiện quy trình bầu chức danh Phó Chủ nhiệm nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lý Công Bắc thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy để chuyển sang khối Liên đoàn Lao động, giới thiệu bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Minh Phụng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy, được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ông Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư pháp, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Nhứt, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, cũng đã được công bố. Bà Hồ Thị Tuyết Nhung, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã bổ nhiệm 2 nhân sự Sở Nội vụ và Sở Tư pháp

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy bày tỏ sự tin tưởng đối với các cán bộ vừa nhận nhiệm vụ mới. Ông mong muốn, các cá nhân được luân chuyển, bổ nhiệm sẽ nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp với công việc mới và nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, cũng yêu cầu tập thể các cơ quan có nhân sự mới phát huy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tân lãnh đạo nắm bắt công việc và chung tay thực hiện tốt nhiệm vụ.

Việc sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau: Bộ máy giảm gần 8.400 biên chế sau 8 năm

Cà Mau: Bộ máy giảm gần 8.400 biên chế sau 8 năm

VOV.VN - Sáng 9/10, Tỉnh ủy Cà Mau đã tổ chức Hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Trần Hiếu/VOV- ĐBSCL
Ông Phạm Hải Anh giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh
Ông Phạm Hải Anh giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Ông Phạm Hải Anh, Phó Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được điều động, giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Ông Phạm Hải Anh giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh

Ông Phạm Hải Anh giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Ông Phạm Hải Anh, Phó Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được điều động, giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Thiếu tướng Dương Đức Hải giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH
Thiếu tướng Dương Đức Hải giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

VOV.VN - Ngày 1/4, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH). Theo đó, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Thiếu tướng Dương Đức Hải giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

Thiếu tướng Dương Đức Hải giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

VOV.VN - Ngày 1/4, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH). Theo đó, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La công bố Nghị quyết về công tác cán bộ
Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La công bố Nghị quyết về công tác cán bộ

VOV.VN - Chiều nay 31/3, Thường trực HĐND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác cán bộ tại các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La công bố Nghị quyết về công tác cán bộ

Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La công bố Nghị quyết về công tác cán bộ

VOV.VN - Chiều nay 31/3, Thường trực HĐND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác cán bộ tại các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

