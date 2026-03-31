中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La công bố Nghị quyết về công tác cán bộ

Thứ Ba, 19:24, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay 31/3, Thường trực HĐND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác cán bộ tại các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Tại hội nghị đã công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn các đại biểu: Bà Lò Linh Loan, giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Quàng Văn Dũng, giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; bà Quàng Thị Xuyến, giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội; bà Hoàng Thị Lương Tâm,  giữ chức Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh.

 Ông Lò Minh Hùng, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La trao Nghị quyết và chúc mừng các Trưởng ban của HĐND.

Cũng tại hội nghị đã công bố các Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh Sơn La về phê chuẩn: Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế của HĐND tỉnh đối với bà Hoàng Thị Hồng Liên; Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh đối với ông Quàng Văn Dũng; Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đối với bà Tòng Thị Hính; Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đối với bà Tống Thị Lan Hương.

 Ông Vi Đức Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Sơn La trao Nghị quyết và chúc mừng các Phó Trưởng Ban chuyên trách của HĐND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm phê chuẩn nhiệm vụ mới; Tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần đổi mới, cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân, tiếp thu và phản ánh kịp thời kiến nghị chính đáng; đồng thời rèn luyện phẩm chất, giữ gìn đoàn kết, nêu gương trong thực thi công vụ.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa XI xem xét, quyết định công tác nhân sự

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa XI xem xét, quyết định công tác nhân sự

VOV.VN - Chiều 27/3, HĐND TP. Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc Kỳ họp thứ Nhất. Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và các Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 làm Chủ tọa.

Những nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

Những nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây: Nguyên tắc bầu cử phổ thông; Nguyên tắc bình đẳng; Nguyên tắc bầu cử trực tiếp; Nguyên tắc bỏ phiếu kín.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội