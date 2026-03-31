Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La công bố Nghị quyết về công tác cán bộ

Tại hội nghị đã công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn các đại biểu: Bà Lò Linh Loan, giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Quàng Văn Dũng, giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; bà Quàng Thị Xuyến, giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội; bà Hoàng Thị Lương Tâm, giữ chức Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh.

Ông Lò Minh Hùng, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La trao Nghị quyết và chúc mừng các Trưởng ban của HĐND.

Cũng tại hội nghị đã công bố các Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh Sơn La về phê chuẩn: Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế của HĐND tỉnh đối với bà Hoàng Thị Hồng Liên; Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh đối với ông Quàng Văn Dũng; Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đối với bà Tòng Thị Hính; Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đối với bà Tống Thị Lan Hương.

Ông Vi Đức Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Sơn La trao Nghị quyết và chúc mừng các Phó Trưởng Ban chuyên trách của HĐND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm phê chuẩn nhiệm vụ mới; Tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần đổi mới, cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân, tiếp thu và phản ánh kịp thời kiến nghị chính đáng; đồng thời rèn luyện phẩm chất, giữ gìn đoàn kết, nêu gương trong thực thi công vụ.