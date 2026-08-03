Các bộ Quốc phòng, Công an và Ngoại giao tạo thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Ngày 3/8, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã phối hợp tổ chức phiên họp “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

Phiên họp do Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đồng chủ trì; tham dự có các lãnh đạo, Thủ trưởng các đơn vị chủ chốt của ba Bộ và các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp tổ chức phiên họp “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

Phiên họp tập trung đánh giá tình hình thế giới và khu vực, những yêu cầu đặt ra đối với quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa ba cơ quan kể từ khi ký Quy chế phối hợp tháng 12/2025; thảo luận phương hướng, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” của quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Tại Phiên họp, tham luận của Bộ Quốc phòng nhấn mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong tổng thể đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tham luận của Bộ Công an nhấn mạnh lợi thế, đặc thù của đối ngoại công an nhân dân trong triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới. Tham luận của Bộ Ngoại giao nêu bật kết quả và phương hướng phối hợp quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong triển khai các nhiệm vụ đối ngoại.

Tại phiên họp, ba Bộ trưởng khẳng định quốc phòng, an ninh, đối ngoại có mối quan hệ gắn bó mật thiết trong sự nghiệp cách mạng của đất nước; sự phối hợp giữa ba Bộ là cụ thể hóa quan điểm của Đảng về gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; nhấn mạnh việc lần đầu tiên Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng khẳng định đối ngoại và hội nhập quốc tế cùng quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” của cả hệ thống chính trị. Đứng trước yêu cầu cao về phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, mạnh và sâu sắc, việc tăng cường phối hợp giữa ba Bộ Quốc phòng, Công an và Ngoại giao càng trở nên cấp thiết hơn.

Ba Bộ trưởng đánh giá sự phối hợp giữa ba Bộ đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả hơn, đề nghị các đơn vị của ba Bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, đường lối đối ngoại Đại hội XIV, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị; thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp với tinh thần chủ động, “rõ nhiệm vụ và cơ quan đầu mối”, đổi mới phương thức phối hợp, trao đổi thông tin; tăng cường phối hợp nghiên cứu, tham mưu, dự báo chiến lược, triển khai các hoạt động đối ngoại, đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra đối với quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.