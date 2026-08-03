“Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải trở thành trạm radar chiến lược”

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Đột phá để đưa đối ngoại, ngoại giao cùng đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới” đang diễn ra với nhiều phiên thảo luận về nâng cao hiệu quả ngoại giao kinh tế, phát huy vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp và huy động nguồn lực phục vụ phát triển.

Chia sẻ về kinh nghiệm triển khai công tác tại Campuchia, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đại sứ quán đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Ngoại giao, triển khai ngoại giao kinh tế theo hướng lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh: “Trong 6 tháng đầu năm 2026, bám sát chỉ đạo và định hướng của Chính phủ và Bộ Ngoại giao về công tác ngoại giao kinh tế, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã tập trung triển khai công tác ngoại giao kinh tế theo tinh thần lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, bám sát các mục tiêu phát triển của Việt Nam và nhu cầu hợp tác thực tiễn giữa hai nước”.

Đại sứ quán tập trung hỗ trợ kết nối kinh doanh, thúc đẩy thương mại, đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kết nối giữa các địa phương Việt Nam với các tỉnh, thành của Campuchia.

Trong nửa đầu năm nay, Đại sứ quán đã chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch. Nổi bật là chương trình “Đối thoại doanh nghiệp 2026” với hơn 200 doanh nghiệp hai nước tham gia; đồng thời tích cực hỗ trợ hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tác, tham gia hội chợ và quảng bá sản phẩm tại Campuchia.

Công tác kết nối địa phương được đẩy mạnh thông qua việc phối hợp tổ chức Hội nghị Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư với tỉnh Lâm Đồng, cũng như hỗ trợ nhiều đoàn công tác của các địa phương như Tây Ninh, Gia Lai, An Giang và Đồng Nai... làm việc với các đối tác Campuchia nhằm mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Lãnh đạo Đại sứ quán cũng duy trì trao đổi thường xuyên với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp lớn của Campuchia nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Tiếp tục mở rộng kết nối địa phương

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, thời gian tới, Đại sứ quán sẽ tiếp tục thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường cho hàng hóa hai nước, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các địa phương.

“Đại sứ quán sẽ tiếp tục thúc đẩy thu xếp các chuyến thăm của Lãnh đạo các địa phương Việt Nam tới Campuchia, tiếp tục trao đổi với phía bạn về nhu cầu hợp tác với Việt Nam, xúc tiến việc ký kết hợp tác giữa các địa phương hai nước”, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho biết thêm.

Bên cạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, Đại sứ quán sẽ ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và Campuchia có nhu cầu như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thương mại điện tử, logistics, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh.

Đại sứ quán cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua việc cung cấp thông tin về chính sách, dự báo thị trường, hỗ trợ kết nối với các cơ quan chức năng sở tại và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình đầu tư, kinh doanh.

Từ cầu nối đến “trạm radar chiến lược”

Đánh giá yêu cầu đổi mới ngoại giao kinh tế trong giai đoạn phát triển mới, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho rằng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm cơ hội phát triển cho đất nước.

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Vũ: “Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không chỉ làm nhiệm vụ kết nối giao thương truyền thống, mà cần trở thành các ‘trạm radar chiến lược’, chủ động phát hiện xu hướng công nghệ mới, cơ hội thị trường mới, nguồn vốn mới và các mô hình phát triển tiên tiến để kịp thời tham mưu cho trong nước”.

Để thực hiện mục tiêu này, Đại sứ cho rằng các cơ quan đại diện cần nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo và cung cấp thông tin chuyên sâu cho Chính phủ, địa phương và doanh nghiệp; đồng thời thúc đẩy mạnh hơn ngoại giao khoa học - công nghệ, hợp tác về chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, logistics xuyên biên giới và kết nối hạ tầng.

Cùng với đó là xây dựng mạng lưới kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư và cộng đồng chuyên gia quốc tế, qua đó hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.