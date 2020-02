Các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN họp tại Hà Nội: An toàn trên hết

Trung tướng Lê Huy Vịnh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã chia sẻ như trên với phóng viên VOV sau cuộc họp diễn ra chiều 17/2 về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp) diễn ra tại Hà Nội trong các ngày từ 18-20/2.

Trung tướng Lê Huy Vịnh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phóng viên: Xin Phó Tổng Tham mưu trưởng cho biết ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) Hẹp sẽ bắt đầu tại Hà Nội vào ngày mai 18/2?

Trung tướng Lê Huy Vịnh: Hội nghị ADMM Hẹp có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Hội nghị là nơi Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN sẽ tiến hành trao đổi, hội thảo các nội dung hợp tác quốc phòng năm 2020 và định hướng hợp tác cho những năm tiếp theo.

Đồng thời, Hội nghị cũng là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch trong việc điều hành, điều phối các hoạt động hợp tác quốc phòng giữa các nước ASEAN đồng thời quảng bá hình ảnh, vị thế của đất nước, của quân đội nhân dân Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Trung tướng Lê Huy Vịnh tại cuộc họp diễn ra ngày 17/2 về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp) từ ngày 18-20/2 tại Hà Nội.

Phóng viên: Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị như thế nào về các mặt như y tế, hậu cần và an ninh cho Hội nghị ADMM Hẹp?

Trung tướng Lê Huy Vịnh: Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh, an toàn cho năm ASEAN 2020 của Việt Nam nói chung cũng như các hội nghị ADMM do Bộ Quốc phòng chủ trì nói riêng, Bộ Quốc phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hội nghị này.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành các kế hoạch bảo vệ cụ thể, chi tiết. Trong đó đã phối hợp với các lực lượng, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai công tác nắm tình hình, đánh giá tình hình, nhận định, dự báo những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Đồng thời triển khai các kế hoạch bảo vệ vững chắc chủ quyền trên không, trên biển nội địa để đảm bảo an toàn cho các hội nghị.

Phối hợp với Bộ công an, lực lượng Công an Hà Nội, cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc các địa bàn để kịp thời xử lý các tình huống ngay tại cơ sở. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh qua biên giới để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hội nghị trong năm 2020 trong đó có Hội nghị ADMM Hẹp.

Trung tướng Lê Huy Vịnh thị sát việc đảm bảo an toàn y tế trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trước thềm Hội nghị ADMM Hẹp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Quốc phòng cũng đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu để đảm bảo thành công của Hội nghị ADMM Hẹp. Các cơ quan chức năng có liên quan đã xây dựng kế hoạch chi tiết để đảm bảo an toàn cho các đại biểu và lực lượng phục vụ Hội nghị ADMM Hẹp.



Trong đó, có một số biện pháp cụ thể như sau: Thứ nhất là kiểm tra y tế đối với các đại biểu. Sử dụng máy đo thân nhiệt cho các đại biểu ngay tại sân bay. Thông báo cho các đại biểu về các cách thức phòng chống dịch trong quá trình làm việc tại Việt Nam.

Tại các khu làm việc của các đại biểu tại Hội nghị ADMM Hẹp đều được trang bị các phương tiện phòng chống. Kịp thời phát hiện những tình huống nghi ngờ có lây nhiễm Covid để có các biện pháp xử lý cách ly.

Thứ 2, tổ chức phun thuốc khử khuẩn ở các trung tâm diễn ra Hội nghị ADMM Hẹp. Chúng tôi cũng xác định, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đại biểu và lực lượng tham gia phục vụ Hội nghị ADMM Hẹp. Diễn tập cho các lực lượng an ninh ứng phó với các vấn đề y tế phát sinh.

Thứ 3, chỉ đạo các bệnh viện quân y tại Hà Nội đảm bảo tốt công tác quân y, sẵn sàng điều trị cho các đại biểu nghi lây nhiễm Covid-19. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các lực lượng tham gia bảo vệ Hội nghị ADMM Hẹp về công tác phòng chống dịch bệnh.

Từ các biện pháp để đảm bảo an toàn cho các đại biểu nêu trên, chúng tôi có thể tự tin nói rằng, việc đeo khẩu trang trong Hội nghị ADMM Hẹp là không cần thiết vì những biện pháp phụ trợ khác đảm đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch rồi.

Với tinh thần trách nhiệm cao, với tính chủ động và tích cực, chúng ta có thể tin tưởng rằng, Hội nghị ADMM Hẹp sẽ được bảo đảm an toàn tuyệt đối, đặc biệt sau ngày hôm nay (17/2) khi kiểm tra các nhiệm vụ, các công việc cụ thể tại khách sạn Melia, chúng tôi có niềm tin chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Hội nghị ADMM Hẹp và các hoạt động trong năm 2020 khi Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN./.