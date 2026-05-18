Các giới của Nhật Bản quan tâm sâu sắc tới việc thúc đẩy hợp tác với Việt Nam

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với Văn phòng Hạ Nghị sỹ, cựu Bộ trưởng Giáo dục Văn hóa Thể thao và Khoa học - Công nghệ Nhật Bản Shimomura Hakubun tổ chức, theo đề xuất của ông Shimomura. Ông Shimomura là chính trị gia có ảnh hưởng tại Nhật Bản, trúng cử 11 nhiệm kỳ Hạ Nghị sỹ từ năm 1996, có thiện cảm với Việt Nam và quan tâm thúc đẩy quan hệ hai nước.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu phát biểu tại tọa đàm

Đây là hoạt động ngoại giao kinh tế có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường trao đổi thông tin, kết nối hợp tác thực chất giữa Đại sứ quán và các giới hoặc doanh nghiệp, tổ chức Nhật Bản và Việt Nam, thu hút sự tham gia của khoảng 50 quan khách đại diện cho các giới của Nhật Bản và các cơ quan của hai nước.

Hạ nghị sỹ Shimomura Hakubun phát biểu tại tọa đàm

Tọa đàm hướng tới các mục tiêu như cập nhật tình hình kinh tế và chính sách mới của Việt Nam, thắt chặt kết nối giữa Đại sứ quán và các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội, các giới của Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong đầu tư, thương mại, phát triển nguồn nhân lực và giáo dục, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, làm sâu sắc thêm tình cảm, sự hiểu biết lẫn nhau và giao lưu nhân dân hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Phạm Quang Hiệu giới thiệu khái quát bối cảnh mới của Việt Nam kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ XIV và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, đồng thời nhấn mạnh những tiềm năng, thế mạnh của cả hai nước.

Sự kiện thu hút đại diện của các giới Nhật Bản

"Tại sao quan hệ chính trị giữa hai nước lại phát triển tốt đẹp như vậy? Có lẽ là bởi vì hai nước có những yếu tố bổ sung cho nhau và có thể hỗ trợ nhau cùng phát triển", Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh.

Chia sẻ quan điểm với Đại sứ Phạm Quang Hiệu, Hạ nghị sỹ Shimomura Hakubun nhấn mạnh sự coi trọng của Nhật Bản đối với Việt Nam và quan hệ song phương.

"Mới đây, Thủ tướng Takaichi Sanae vừa đi thăm Việt Nam. Điều này chứng tỏ sự trọng thị của Nhật Bản dành cho Việt Nam. Sự trọng thị này đã có từ lâu, và được thể hiện cả dưới thời của Thủ tướng Abe Shinzo. Tới đây, hai nước sẽ cùng chung sức trong nhiều lĩnh vực chiến lược như an ninh, khoáng sản, năng lượng…", ông Shimomura nói.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại tọa đàm, các đại biểu nêu nhiều câu hỏi khác nhau về các lĩnh vực hợp tác và các vấn đề song phương, nhưng đều có một điểm chung là sự quan tâm đến Việt Nam và những kỳ vọng vào sự phát triển hơn nữa của quan hệ hai nước trong tương lai. Hoạt động này được đánh giá là sẽ mở ra một cách tiếp cận mới cho việc thắt chặt mối bang giao đặc biệt Việt - Nhật trong thời gian tới.