Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm và phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Thứ Bảy, 22:20, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 2/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tới thăm Đại học Quốc gia Hà Nội và phát biểu chính sách đối ngoại tại Hội trường Ngụy Như Kon Tum – một không gian học thuật giàu truyền thống của nền giáo dục đại học Việt Nam.

Tham dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Uỷ viên Tung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023, qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ trong tổng thể quan hệ song phương.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhận được sự đón tiếp nồng hậu của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU

Phát biểu tại buổi đón tiếp, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy bày tỏ sự trân trọng và nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Takaichi Sanae cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản tới thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông nhấn mạnh, chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm và coi trọng của Chính phủ Nhật Bản đối với hợp tác giáo dục, khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực giữa hai quốc gia. Đây cũng là dấu mốc quan trọng khi Đại học Quốc gia Hà Nội hướng tới kỷ niệm 120 năm truyền thống, một trung tâm học thuật có bề dày lịch sử và vai trò kết nối tri thức khu vực. 

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong nhiều năm qua, Đại học Quốc gia Hà Nội là đầu mối hợp tác quan trọng với các đối tác Nhật Bản, với mối quan hệ ngày càng thực chất và mở rộng từ đào tạo, nghiên cứu đến chuyển giao công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội vinh dự được đón tiếp nhiều thế hệ Hoàng gia và lãnh đạo Chính phủ Nhật Bản tới thăm, qua đó không ngừng củng cố niềm tin và làm sâu sắc quan hệ hợp tác.

Trên nền tảng đó, Trường Đại học Việt Nhật là minh chứng tiêu biểu cho tầm nhìn chiến lược và hiệu quả hợp tác giữa hai Chính phủ trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hiện nay, với đội ngũ nhà khoa học được đào tạo tại Nhật Bản và sự tham gia của nhiều chuyên gia Nhật Bản, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tập trung phát triển các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ tiên tiến, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu liên ngành gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy phát biểu tại buổi thăm và làm việc. Ảnh: VNU

Giám đốc Bùi Thế Duy bày tỏ, trong thời gian tới, Đại học Quốc gia Hà Nội mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác Nhật Bản theo hướng thực chất, hiệu quả, tập trung vào đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghệ chiến lược và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Đại học Quốc gia Hà Nội cam kết phát huy vai trò cầu nối tri thức, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển sâu rộng.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae bày tỏ vui mừng khi được tới thăm Việt Nam. Ảnh: VNU

Phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định, từ hàng thế kỷ trước, Việt Nam và Nhật Bản đã cùng thụ hưởng lợi ích từ không gian biển tự do và rộng mở – nền tảng quan trọng của quan hệ song phương. Trên tinh thần đó, bà bày tỏ vinh dự khi được phát biểu trước sinh viên – những người sẽ tiếp nối và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đồng thời góp phần định hình tương lai của khu vực.

Thủ tướng Nhật Bản mở đầu bài phát biểu bằng ví dụ về các sản phẩm công nghệ quen thuộc với giới trẻ, qua đó, nhấn mạnh sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam từ một nền kinh tế gia công sang trung tâm sản xuất công nghệ, có sự tham gia sâu của doanh nghiệp và công nghệ Nhật Bản trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Toàn cảnh buổi thăm và làm việc. Ảnh: VNU

Bà khẳng định, quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản đang mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực tiên tiến như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ vũ trụ, với những dấu mốc như: Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và vệ tinh LOTUSat-1.

Đặc biệt, bà bày tỏ tin tưởng Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội với vai trò là biểu tượng hợp tác giữa hai quốc gia, sẽ phát triển thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ không chỉ Việt Nam và Nhật Bản mà còn cho toàn khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, trước hết trong lĩnh vực bán dẫn.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chụp ảnh lưu niệm cùng với đại diện của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU

Trong tầm nhìn rộng hơn, Thủ tướng Takaichi Sanae nhấn mạnh sáng kiến “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” (FOIP) với các trụ cột về kinh tế, công nghệ và an ninh, hướng tới xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng dựa trên luật lệ. Nhật Bản cam kết tăng cường hợp tác với Việt Nam và ASEAN trong các lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng số, chuỗi cung ứng và an ninh biển.

Kết thúc bài phát biểu, bà khẳng định thế hệ trẻ chính là lực lượng nòng cốt hiện thực hóa tầm nhìn này, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành, cùng đóng góp cho tương lai khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Nhật bản Takaichi Sanae

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam từ ngày 01-03/5/2026. Ngày 2/5, sau Lễ đón chính thức, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm

Minh Hường/VOV1
Tag: Thủ tướng Nhật Bản Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae Đại học Quốc gia Hà Nội quan hệ Việt Nam - Nhật Bản
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae
VOV.VN - Chiều nay 2/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-3/5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nhật Bản
VOV.VN - Ngày 2/5, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam.

Báo chí Nhật Bản đánh giá cao kết quả hội đàm Việt Nam - Nhật Bản
VOV.VN - Hầu hết các cơ quan báo chí lớn nhất Nhật Bản số ra hôm nay (2/5) đã đồng loạt đưa tin chi tiết về cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng, đồng thời đánh giá cao kết quả hội đàm.

