“Các tổ chức tội phạm luôn tìm mọi cách để mua chuộc, gài bẫy công an“

Chiều 24/6, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật (Hà Nội), Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức họp báo thông tin về Hội thảo khoa học quốc gia “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới”.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cho biết: "Công an nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt bảo vệ quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân. Các nước có Bộ Công an, có lực lượng công an nhưng riêng Công an nhân dân thì chỉ có ở Việt Nam. Lực lượng công an nhân dân đã có những đóng góp lớn vào công cuộc bảo vệ đất nước, giữ gìn sự bình yên cho Tổ quốc".

Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Nguyễn Văn Thành. (Ảnh: Trọng Phú)

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành, tình hình mới đặt ra yêu cầu nặng nề, đòi hỏi ngày càng cao nên cần đề cao trách nhiệm nêu gương trong lực lượng Công an nhân dân. Các mối đe dọa thách thức về an ninh truyền thống và phi truyền thống đặt ra đan xen.

Tội phạm phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao không ngừng phát triển gây đe dọa đến sự ổn định của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Vẫn còn có những nhân tố tiềm ẩn đe dọa đến an ninh quốc gia. Các thế lực trong nước không ngừng liên kết với các thế lực nước ngoài để lợi dụng các vấn đề nhạy cảm để chống phá.

"Các tổ chức tội phạm luôn tìm mọi cách để lôi kéo, mua chuộc, gài bẫy, khống chế, làm phai nhạt lý tưởng của lực lượng công an" - Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Trong bối cảnh ấy, Hội thảo khoa học quốc gia “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới” là hoạt động khoa học có ý nghĩa quan trọng được tổ chức nhằm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới chào mừng 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2020).

Toàn cảnh buổi họp báo.

Hội thảo đã nhận được 128 bài viết, tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; Bộ Công an, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật; các chuyên gia, nhà khoa học từ các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Thông qua Hội thảo, các ý kiến tham luận một lần nữa sẽ khẳng định vị trí, vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong mỗi giai đoạn cách mạng.

Từ đó, Hội thảo nhấn mạnh yêu cầu của tình hình mới đặt ra đòi hỏi ngày càng cao hơn đối với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ, đảng viên Công an nhân dân. Hội thảo sẽ diễn ra dưới hình thức trực tuyến với sự tham dự của gần 400 đại biểu tại điểm cầu Hà Nội và trên 6.000 đại biểu tại 63 điểm cầu của Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức cũng đã trả lời một số câu hỏi của các cơ quan báo chí về truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân thông qua việc giới thiệu những tấm gương tiêu biểu trong lực lượng qua các thời kỳ lịch sử; những kết quả và thành tích đáng tự hào của lực lượng đã giành được trong thời gian qua; sự biểu dương, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân qua những phần thưởng cao quý./.