  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Các xã, phường của Buôn Ma Thuột (cũ) tiếp tục được hưởng cơ chế đặc thù

Thứ Ba, 19:23, 28/04/2026
VOV.VN - Chiều 28/4, ông Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng các đại biểu Quốc hội tổ bầu cử số 5, tỉnh Đắk Lắk đã tiếp xúc cử tri tại các phường Buôn Ma Thuột, Tân Lập và Tân An.

Tại hội nghị, cử tri các phường Buôn Ma Thuột, Tân Lập và Tân An (tỉnh Đắk Lắk) phản ánh nhiều vấn đề còn tồn tại, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và quyền lợi của người dân. Cụ thể, công tác thu hồi đất ở một số nơi còn thiếu công khai, minh bạch; việc bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm trễ; thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương giải đáp các kiến nghị của cử tri.

Cùng với đó, cử tri cũng cho rằng việc giải ngân vốn đầu tư công tại một số địa phương vẫn chậm, đặc biệt là nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án mà còn làm ảnh hưởng đến việc người dân được thụ hưởng các chính sách, chương trình hỗ trợ.

Cử tri Phạm Thị Phượng, phường Tân An nêu ý kiến: “Tôi rất mong khi đã có chương trình, dự án thì cần đẩy nhanh tiến độ, tranh thủ mọi cơ hội để hoàn thành sớm, giúp người dân thực sự yên tâm. Không nên để lãng phí nguồn lực, kinh phí, cũng như những cơ hội sẵn có để người dân tham gia thực hiện và phát triển sản xuất”.

Cử tri phường Tân Lập nêu ý kiến về việc thực hiện kết Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển đô thị Buôn Ma Thuột sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhiều cử tri tại Đắk Lắk băn khoăn việc thực hiện Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Cử tri lo ngại khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc thay đổi địa danh có thể ảnh hưởng đến giá trị nhận diện và thương hiệu của đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Cử tri kiến nghị sớm rà soát, công khai các trụ sở dôi dư sau sáp nhập; ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ cộng đồng hoặc đấu giá, cho thuê minh bạch để tránh lãng phí và tạo nguồn thu cho ngân sách. Đồng thời, cử tri kiến nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông đô thị đang xuống cấp; có giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; tăng cường công tác vệ sinh môi trường, góp phần cải thiện chất lượng sống của người dân.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri. Giải đáp kiến nghị của cử tri về việc thực hiện Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển đô thị Buôn Ma Thuột sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Ông Nguyễn Thanh Nghị thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao 120 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ: "Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì chủ trương cho các xã, phường thuộc thành phố Buôn Ma Thuột trước đây tiếp tục được thực hiện cơ chế đặc thù. Trong rất nhiều định hướng phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, thì có một ý là hướng tới thành phố Buôn Ma Thuột là trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có nhiều tiêu chí, nhiều tiêu chuẩn, mà cụ thể ở đây nhất là chúng ta phải thực hiện đáp ứng đầy đủ theo Nghị quyết 112 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV".

Đồng thời đề nghị, tỉnh Đắk Lắk nói chung và các phường trong khu vực thành phố Buôn Ma Thuột trước đây nói riêng cần tận dụng cơ chế đặc thù và các quy định pháp lý mới nhất để hoàn thiện các tiêu chuẩn hướng tới đưa địa phương trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.

Dịp này, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, ông Nguyễn Thanh Nghị thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các ban, ngành Trung ương và địa phương đã trao 120 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn tiếp xúc cử tri.

Hương Lý/ VOV-Tây Nguyên
VOV.VN - Tối 25/3 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

VOV.VN - Hôm nay 7/3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Đắk Lắk đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp và trình bày chương trình hành động trước cử tri các phường Buôn Ma Thuột và trực tuyến tại phường Tân Lập, Phường Tự An, xã Ea Ktur.

VOV.VN - Với cáo buộc nhận hối lộ, hưởng lợi hơn 43 tỷ đồng, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong bị đề nghị mức án 20 năm tù.

