Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị dự Lễ trao Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Từ 145 hồ sơ đề cử của 37 đơn vị trên cả nước, Hội đồng Giải thưởng đã qua hai vòng xét chọn và bình chọn trực tuyến để tìm ra 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Mỗi cá nhân được vinh danh đều mang đến một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ. Họ không chỉ vượt qua giới hạn của bản thân để sáng tạo và cống hiến cho cộng đồng, đất nước mà còn đảm trách ở những vị trí quản lý, trao truyền tri thức - công nghệ và kinh nghiệm đến những lớp trẻ kế cận; khởi nghiệp phát triển thương hiệu Việt Nam ra thị trường thế giới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi lễ.

Vinh dự nhận giải thưởng với dấu ấn của hành trình đưa văn hóa dân gian, nghệ thuật truyền thống, truyền thống cách mạng đến gần với giới trẻ, ca sĩ Hòa Minzy xúc động chia sẻ, giải thưởng không chỉ là sự tự hào của bản thân Hòa mà còn là của cả fan hâm mộ và gia đình nữa. Hòa có những nét văn hóa dân gian sẵn có trong người chỉ đợi tới thời điểm chín muồi những sáng tạo của bản thân sẽ được ghi nhận. Hiện Hòa có nhiều kế hoạch, đề tài về văn hóa quê hương. Mong rằng khi sản phẩm ra mắt thì tiếp tục được sự ủng hộ của mọi người.

Ca sĩ Hòa Minzy nhận giải thưởng.

Với doanh nhân trẻ Phạm Chí Nhu, Giám đốc điều hành Coolmate, đó là khát vọng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đưa công ty trở thành một trong những doanh nghiệp khởi nghiệp tăng trưởng nhanh trong lĩnh vực thời trang tại Việt Nam, doanh thu năm 2025 đạt gần 1.000 tỉ đồng.

"Mong muốn của tôi là xây dựng thương hiệu thời trang của người Việt, thay vì chúng ta làm gia công và sản xuất cho các thương hiệu toàn cầu. Chúng tôi xây dựng những con người làm chủ được hầu hết những khâu từ thiết kế, phát triển sản phẩm, quản trị chuỗi cung ứng và sau đó là quá trình phân phối và làm thương hiệu. Gần như 100% sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, 80% nguyên vật liệu được nội địa hóa", Phạm Chí Nhu nêu ý kiến.

Anh Mùa A Thi, bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên.

Trong số các cá nhân đạt giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 có đại úy Đoàn Văn Chí, Đoàn trưởng Đoàn An ninh 1 (Cục Bảo vệ an ninh quân đội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) - “Lá chắn thép” bảo vệ quốc phòng an ninh trật tự của đất nước; Đại úy Trần Quốc Khánh công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ đã tham mưu xây dựng và triển khai công tác đấu tranh phòng ngừa và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật kinh tế, môi trường; Trần Minh Hoàng, học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Lê Kiến Thành, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai (hiện là sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM) với nhiều thành tích trong các cuộc thi trong nước và quốc tế môn Tin và Toán; TS. Đặng Thị Lệ Hằng - Phó Trưởng phòng Công nghệ vật liệu y sinh (Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) là tác giả chính của 46 công bố khoa học về lĩnh vực vật liệu y sinh; TS. Phạm Anh Tuấn đang công tác tại Trường ĐH Công nghệ Hoàng gia KTH (Thụy Điển), là nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực năng lượng, môi trường và cơ sở hạ tầng, với 50 công bố khoa học quốc tế trên tạp chí; Nguyễn Chí Đông, Phòng Giải pháp Quản trị dữ liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, CLB Công an Hà Nội, Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam; Mùa A Thi, bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên.

Những gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Tại chương trình, Hội đồng Giải thưởng cũng vinh danh 9 gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Chúc mừng các gương mặt trẻ Việt Nam được vinh danh, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: Các bạn trẻ là những hạt nhân tích cực lan tỏa tinh thần tích cực, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiên phong trong học tập, nghiên cứu lao động, đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, dám nghĩ dám làm, dám đổi mới, dám dấn thân cống hiến vì lợi ích quốc gia, dân tộc, sống có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước. Danh hiệu được trao tặng là niềm vinh dự lớn nhưng đồng thời mở ra những trách nhiệm cao hơn, mong rằng các bạn trẻ tiêu biểu sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị, hoàn thiện bản thân, không thỏa mãn với những gì đã đạt được mà luôn hướng tới những mục tiêu cao hơn, khát vọng lớn hơn.

Anh Nguyễn Chí Đông, Phòng Giải pháp Quản trị dữ liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)

Lê Kiến Thành, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai (hiện là sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM) nhận giải thưởng.

9 Gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam năm 2025

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cho rằng, phát triển tài năng trẻ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Ông đề nghị tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, tạo nhiều phong trào thiết thực, môi trường thuận lợi để thanh thiếu niên rèn luyện, phát huy năng lực, cống hiến và trưởng thành, chủ động hơn nữa trong phát hiện, bồi dưỡng và đồng hành cùng tài năng trẻ. Các cấp, các ngành cần quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ được học tập tốt hơn, sáng tạo mạnh mẽ hơn, khởi nghiệp thuận lợi hơn và cống hiến hiệu quả hơn.

Nhấn mạnh đất nước đã bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trên hành trình đó, tuổi trẻ Việt Nam chính là lực lượng nòng cốt xung kích, là niềm tin và kỳ vọng to lớn của đảng, nhà nước và nhân dân, ông Nguyễn Thanh Nghị tin tưởng với trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, tinh thần dấn thân, đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và tự tin sánh vai cùng bạn bè quốc tế.