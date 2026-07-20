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Cách tất cả chức vụ trong Đảng với nguyên Bí thư Bắc Giang Bùi Văn Hải

Thứ Hai, 20:50, 20/07/2026
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VOV.VN - Ông Bùi Văn Hải, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, bị Trung ương cách tất cả chức vụ trong Đảng do vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Theo thông cáo ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV phát chiều 20/7, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét công tác cán bộ và kỷ luật đảng viên vi phạm.

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Ông Bùi Văn Hải, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang. Ảnh: Báo Bắc Giang

Trung ương biểu quyết, thống nhất cao cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 20/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Hải vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Hải cũng vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương và cơ quan công tác, đến mức phải kỷ luật.

Ông Hải 66 tuổi, quê Bắc Ninh, có trình độ thạc sĩ Xây dựng Đảng, cử nhân Tâm lý giáo dục. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang giai đoạn 2015-2020.

PV/VOV.VN
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