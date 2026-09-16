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Cải chính

Cải cách hành chính từ mô hình giải quyết hồ sơ 60 phút

Thứ Tư, 06:00, 16/09/2026
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VOV.VN - Từ yêu cầu giải quyết thủ tục nhanh chóng, thuận tiện cho người dân, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lâm Tân, thành phố Cần Thơ triển khai mô hình “Phiên giải quyết hồ sơ nhanh 60 phút”, qua đó đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân.

Từ yêu cầu thực tế về việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, kịp thời, tạo thuận lợi cho người dân, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lâm Tân, thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp cải cách hành chính. Trong đó, nổi bật là mô hình “Phiên giải quyết hồ sơ nhanh 60 phút” đối với các hồ sơ đủ điều kiện giải quyết.

Giải quyết hồ sơ trong 60 phút

Sáng sớm, ông Huỳnh Viên, ở ấp Trung Bình, tranh thủ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lâm Tân để xin trích lục giấy khai sinh cho con. Nhờ được cán bộ hướng dẫn và kiểm tra hồ sơ đầy đủ, chỉ trong thời gian ngắn, ông đã nhận được kết quả. Hài lòng với cách làm nhanh gọn, thuận tiện, ông Viên cho biết cảm thấy rất vui.

“Nói chung cán bộ vui vẻ, nhiệt tình, giấy tờ của mình mang theo thì hướng dẫn kiểm tra đầy đủ. Giải quyết rất là nhanh gọn cho bà con, khỏi mất thời gian bà con đi tới đi lùi nhiều lần”, ông Huỳnh Viên chia sẻ.

cai cach hanh chinh tu mo hinh giai quyet ho so 60 phut hinh anh 1
Người dân hài lòng khi đến xã Lâm Tân thấy xã đã đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi

Ông Dương Ngọc Quan, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lâm Tân cho biết, điểm cốt lõi của mô hình này là không làm thay đổi về thủ tục hành chính. Mô hình này giúp Trung tâm bố trí các khung thời gian cho phù hợp, từ khâu tiếp nhận, kiểm tra, xử lý, trình ký hồ sơ, đóng dấu và trả kết quả. “Mục đích tất cả quy trình này mang lại hiệu quả rất thiết thực cho người dân”, ông Quan nhấn mạnh.

Mô hình hướng tới tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, góp phần giảm thời gian đi lại và nâng cao chất lượng phục vụ. Các thủ tục được thực hiện theo mô hình gồm: chứng thực bản sao từ giấy tờ gốc; cấp bản sao từ sổ gốc; chứng thực di chúc; chứng thực các giao dịch liên quan đến tài sản; chứng thực chữ ký của người giao dịch; cấp bản sao từ bản chính,...

Kiểm tra kỹ ngay từ khâu tiếp nhận

Để bảo đảm hồ sơ được giải quyết trong thời gian 60 phút, ngay từ khâu tiếp nhận, cán bộ kiểm tra kỹ thành phần hồ sơ, xác định hồ sơ đảm bảo đầy đủ, đúng và chính xác. Khi hồ sơ đủ điều kiện, người dân được thông báo và hướng dẫn chờ nhận kết quả.

Ông Nguyễn Hoàng Hôn, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lâm Tân, cho biết, ngay khi tiếp nhận hồ sơ thì phải phân loại, hồ sơ đó là hồ sơ đủ, đầy đủ, đúng, chính xác thì sẽ thực hiện ngay.

“Cũng thông báo cho bà con biết là hồ sơ mình đã đảm bảo, nhờ bà con mình đợi trong vòng nửa tiếng hoặc 60 phút để tiến hành nhận kết quả luôn”, ông Nguyễn Hoàng Hôn thông tin.

Với người dân, cách làm mới, sáng tạo, cùng sự nhiệt tình, hướng dẫn tận tình của cán bộ không chỉ tạo sự hài lòng mà còn giúp tiết kiệm thời gian đi lại. Chị Đặng Thị Tiên, ở ấp Kiết Bình, chia sẻ, sau khi được cải cách thì thấy thủ tục hành chính rất là thuận tiện và rất là nhanh chóng, hỗ trợ cho người dân rất nhiều, ít tốn kém thời gian đi lại.

“Khi mà mình đem đầy đủ thủ tục giấy tờ để làm hồ sơ đầy đủ rồi thì các anh chị em tranh thủ làm rất là nhanh. Nếu mình đem không đủ thì mình sẽ lên VNeID để cung cấp thêm để hoàn thiện cái hồ sơ và xử lý hồ sơ nhanh chóng hơn”, chị Đặng Thị Tiên cho biết.

Hiệu quả của mô hình không chỉ được thể hiện ở số lượng hồ sơ hay thời gian giải quyết. Điều quan trọng hơn là từng bước thay đổi phương thức làm việc, hướng đến sự phối hợp chủ động, liên tục giữa các bộ phận, lấy sự thuận tiện và hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.

cai cach hanh chinh tu mo hinh giai quyet ho so 60 phut hinh anh 2
Xã Lâm Tân cải cách hành chính từ những việc làm cụ thể nhất

Ông Dương Ngọc Quan, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lâm Tân, cho biết them, kết quả lớn nhất của Trung tâm đạt được là thay đổi tư duy và phương thức làm việc, không chỉ nằm ở số lượng hồ sơ hoàn thành trong 60 phút, mà Trung tâm đã xây dựng được quy trình phối hợp liên tục, khoa học giữa các vị trí công việc: từ tiếp nhận, chuyên môn, lãnh đạo quản lý, văn thư cho đến trả kết quả.

Từ mô hình này cho thấy, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lâm Tân, thành phố Cần Thơ đang cụ thể hóa tinh thần “Vì người dân phục vụ”, góp phần xây dựng nền hành chính ngày càng thân thiện, gần dân và phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
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