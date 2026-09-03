Dịch vụ công lưu động góp phần lan tỏa hiệu quả của chính quyền 2 cấp

Lan tỏa mô hình dịch vụ công lưu động tại cơ sở

Trong lộ trình hiện đại hóa nền hành chính công, tỉnh Thanh Hóa xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ đột phá, trong đó lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo quan trọng đối với hiệu quả thực thi công vụ. Trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ, đưa chính quyền đến gần dân hơn càng trở nên cấp thiết.

Tổ dịch vụ công lưu động xã Như Thanh tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại thôn Phượng Xuân

Điểm sáng đang được ghi nhận tại nhiều địa phương là mô hình “dịch vụ công lưu động”. Không chờ người dân đến trụ sở hành chính, cán bộ chủ động về tận thôn, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Những cách làm cụ thể từ Như Thanh, Hoằng Phú đến Quảng Bình đang cho thấy hiệu quả của một nền hành chính lấy người dân làm trung tâm.

Cụ thể hóa chủ trương cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng chính quyền gần dân, mô hình “dịch vụ công lưu động” được tổ chức từ 1 đến nhiều lần trong tháng, tùy theo tình hình từng địa phương.

Từ những kế hoạch cụ thể, các tổ công tác trực tiếp đưa dịch vụ đến tận nhà văn hóa thôn, hướng dẫn tỉ mỉ từng thao tác trên điện thoại thông minh cho người dân. Cách làm này không chỉ góp phần đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân vùng nông thôn, miền núi mà còn từng bước xóa bỏ rào cản về khoảng cách và công nghệ.

Tại xã Như Thanh, tinh thần lấy người dân làm trung tâm được thể hiện rõ nét qua hoạt động của tổ dịch vụ công lưu động. Ghi nhận tại thôn Phượng Xuân, các cán bộ của Trung tâm Phục vụ hành chính công đã trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, từ đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID đến làm bản sao điện tử dữ liệu, giấy khai sinh...

Bà Lê Thị Hằng, trung tâm phục vụ hành chính công xã Như Thanh là công chức trực tiếp tham gia tổ dịch vụ công lưu động

Là cán bộ trực tiếp tham gia tổ dịch vụ công lưu động của xã Như Thanh, bà Lê Thị Hằng chia sẻ: “Việc đưa dịch vụ về cơ sở không chỉ là để hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục, mà quan trọng hơn là nâng cao kỹ năng số cho bà con, giúp mọi người thay đổi tư duy, dần làm quen và chủ động sử dụng các tiện ích công trực tuyến.”

Bà Hằng nhấn mạnh, khi cán bộ trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, những vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị hồ sơ hay sử dụng dịch vụ công được giải đáp ngay lập tức. Qua đó, xây dựng được niềm tin và sự kết nối bền chặt giữa chính quyền với người dân.

Không chỉ đội ngũ cán bộ, những người dân trực tiếp thụ hưởng cũng bày tỏ sự phấn khởi trước cách làm mới. Cụ Nguyễn Thị Lan, người cao tuổi tại thôn Phượng Xuân, xã Như Thanh, chia sẻ: “Trước đây mỗi lần đi làm giấy tờ, tôi rất ngại vì phải đi lại nhiều lần và không rành công nghệ. Tuy nhiên, khi được cán bộ tận tình về tận nhà văn hóa thôn hướng dẫn cách nộp hồ sơ, thanh toán phí trực tuyến ngay trên điện thoại, tôi cảm thấy vô cùng thuận tiện.”

Theo cụ Lan, việc chính quyền về tận nơi hướng dẫn không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức mà còn giúp những người cao tuổi cảm thấy mình vẫn bắt nhịp được với sự phát triển của xã hội, đồng thời cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, hỗ trợ tận tình của chính quyền.

Đây cũng là một trong những hiệu quả rõ nét trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: bộ máy hành chính không chỉ được tổ chức theo hướng tinh gọn mà quan trọng hơn phải nâng cao chất lượng phục vụ. Khi người dân không còn phải vượt qua những rào cản về địa lý, công nghệ và tâm lý để tiếp cận dịch vụ công, hiệu quả cải cách hành chính được đo bằng những thay đổi cụ thể trong đời sống.

Mô hình này cũng đang được tổ chức tại xã Hoằng Phú, nơi dịch vụ công lưu động đã ghi dấu ấn bằng những kết quả thực tế. Chỉ trong hai ngày 15 và 16/8/2026, Tổ Dịch vụ công lưu động của xã đã tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết nhiều trường hợp, trong đó: 18 trường hợp liên quan đến lĩnh vực đất đai; 5 trường hợp về hộ tịch; 4 trường hợp thuộc lĩnh vực chứng thực và người có công tại các thôn Phú Thượng, Phú Trung và Hảo Thôn.

Những con số này cho thấy hiệu quả thiết thực của việc đưa dịch vụ hành chính đến gần dân. Tuy nhiên, thành công của mô hình không chỉ nằm ở số lượng hồ sơ được tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết mà còn ở sự lan tỏa về nhận thức, từng bước thay đổi thói quen của người dân từ thực hiện thủ tục trực tiếp sang trực tuyến.

Ông Lê Bá Duy, Chánh Văn phòng UBND xã Hoằng Phú, chia sẻ: “Hoạt động của tổ dịch vụ công lưu động không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận hồ sơ, mà còn là quá trình đồng hành, thấu hiểu những khó khăn đặc thù của từng nhóm dân cư”.

Theo ông Duy, việc chủ động đến tận nhà văn hóa thôn vào những ngày nghỉ cuối tuần đã giúp người dân vượt qua tâm lý e ngại khi ứng dụng công nghệ, từ đó hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến một cách tự nhiên và hiệu quả.

Từ những điểm sáng ở Như Thanh và Hoằng Phú có thể thấy, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ được thể hiện ở tổ chức bộ máy mà còn được kiểm chứng bằng năng lực phục vụ người dân. Chính quyền chủ động đến với dân, thay vì để người dân phải tự tìm đến chính quyền. Đó là sự chuyển biến cụ thể trong tư duy và phương thức quản trị ở cơ sở.

Những điểm sáng từ tư duy phục vụ người dân

Tại xã Quảng Bình, mô hình dịch vụ công lưu động tiếp tục trở thành đòn bẩy quan trọng trong cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số.

Ông Lê Trọng Thụ, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Bình, cho biết việc triển khai mô hình này là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số.

Ông Lê Trọng Thụ, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Bình, Thanh Hóa.

Theo ông Thụ, khi cán bộ trực tiếp về cơ sở, họ không chỉ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nhanh chóng mà còn thấu hiểu sâu sắc những khó khăn, lúng túng trong sử dụng công nghệ mà người dân đang gặp phải. Qua đó, Trung tâm có cơ sở để liên tục cải tiến quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm tính công khai và minh bạch.

Ông Thụ khẳng định: “Sự chủ động này đã làm thay đổi đáng kể tư duy của đội ngũ cán bộ, từ phong cách làm việc hành chính sang tư duy phục vụ. Khi bà con hiểu rõ lợi ích của dịch vụ công trực tuyến, sự đồng thuận và hưởng ứng sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu chuyển đổi số mà tỉnh đã đề ra, góp phần nâng cao sự hài lòng của Nhân dân đối với chính quyền”.

Đây là điểm đáng chú ý trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Thanh Hóa. Sau khi bộ máy được tổ chức theo mô hình mới, hiệu quả không chỉ nằm ở việc phân định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền mà còn ở khả năng tổ chức thực hiện, thích ứng với yêu cầu mới và giải quyết tốt hơn những vấn đề từ cơ sở.

Mô hình dịch vụ công lưu động đang tạo ra một phương thức làm việc mới: từ “ngồi chờ” người dân đến làm thủ tục sang chủ động tìm đến người dân để hỗ trợ; từ giải quyết từng hồ sơ đơn lẻ sang đồng hành, hướng dẫn và nâng cao năng lực số cho cộng đồng.

Chính từ những “chuyến đi thực tế” ấy, cả cán bộ và người dân đều đang thay đổi tư duy. Thói quen làm việc thụ động trong bốn bức tường công sở từng bước được phá vỡ. Cán bộ trực tiếp về cơ sở hiểu rõ hơn những khó khăn, vướng mắc thực tế của người dân để kịp thời hỗ trợ, điều chỉnh quy trình phục vụ phù hợp.

Ngược lại, người dân, nhất là người cao tuổi và những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ, có cơ hội tiếp cận trực tiếp, được hướng dẫn cụ thể và dần hình thành thói quen sử dụng các tiện ích công trực tuyến.

Từ công sở về cơ sở vì thế không chỉ là sự thay đổi về địa điểm làm việc. Đó là bước chuyển trong tư duy quản trị, là một điểm sáng cho thấy bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đang vận hành theo hướng gần dân hơn, sát thực tiễn hơn và lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm mục tiêu.

Hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ sự hài lòng của dân

Những mô hình cụ thể tại Như Thanh, Hoằng Phú và Quảng Bình đang cho thấy hiệu quả của cải cách hành chính phải được bắt đầu từ những việc gần dân nhất. Một tài khoản dịch vụ công được hướng dẫn kích hoạt thành công, một hồ sơ đất đai được hỗ trợ ngay tại thôn hay một người cao tuổi có thể tự thực hiện thủ tục trực tuyến trên điện thoại đều là những kết quả cụ thể.

Tổ dịch vụ công lưu động xã Hoằng Phú tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính cho các thôn Phú Thượng, Phú Trung và Hảo Thôn.

Những kết quả đó cũng phản ánh hiệu quả vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp tại cơ sở. Bộ máy mới chỉ thực sự phát huy giá trị khi mỗi cán bộ thay đổi tư duy từ quản lý hành chính đơn thuần sang phục vụ; khi quy trình không chỉ bảo đảm đúng quy định mà còn thuận tiện hơn cho người dân.

Sự hài lòng của người dân chính là minh chứng sống động cho hiệu quả của cải cách hành chính. Cải cách không ở đâu xa mà bắt đầu từ sự tận tâm, chủ động của người cán bộ ngay tại từng cộng đồng dân cư.

Có thể khẳng định, mô hình dịch vụ công lưu động tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không chỉ đơn thuần là một giải pháp hành chính mang tính tình thế mà đang trở thành một cách làm thiết thực trong tiến trình xây dựng nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp.

Từ Như Thanh đến Hoằng Phú, Quảng Bình, những kết quả cụ thể đang cho thấy một hướng đi rõ ràng: đưa chính quyền đến gần dân hơn, giúp người dân dễ tiếp cận hơn với các dịch vụ công, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ hiểu dân, sát dân và phục vụ dân tốt hơn.

Trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, những mô hình như dịch vụ công lưu động có ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ hay cải cách thủ tục hành chính mà còn là sự đổi mới trong phương thức hoạt động của bộ máy chính quyền.

Khi khoảng cách giữa bộ máy công quyền và người dân được rút ngắn bằng sự tận tâm, trách nhiệm; khi cán bộ chủ động về tận thôn để “cầm tay chỉ việc”; khi những con số như 18 trường hợp lĩnh vực đất đai, 5 trường hợp hộ tịch, 4 trường hợp thuộc lĩnh vực chứng thực và người có công chỉ trong hai ngày 15 và 16/8/2026 trở thành những kết quả cụ thể của hoạt động phục vụ, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp càng được thể hiện rõ hơn.

Bằng sự quyết tâm của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, những mô hình thiết thực từ cơ sở đang tạo động lực đổi mới trong cải cách hành chính của Thanh Hóa. Đó cũng là nền tảng để tỉnh tiếp tục xây dựng chính quyền số toàn diện, hiện đại, công khai, minh bạch, thân thiện và thực sự vì Nhân dân phục vụ.