Cán bộ có năng lực mà né tránh khó khăn thì cũng thành lực cản

Đây là những vấn đề được đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 229 của Bộ Chính trị nhấn mạnh khi trao đổi về kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng.

Đánh giá cán bộ phải khách quan, bằng sản phẩm, kết quả

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, công tác cán bộ là “việc khó nhưng rất quan trọng”, bởi đây là yếu tố quyết định đến thành công của việc triển khai các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định.

Yêu cầu đối với cán bộ không chỉ dừng ở phẩm chất đạo đức. Cán bộ phải có năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh hành động và tinh thần trách nhiệm. Nếu cán bộ không dám quyết định hoặc có năng lực nhưng né tránh, không dám đối mặt với khó khăn thì đều có thể trở thành lực cản trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt, cán bộ còn phải nêu gương thì mới huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để triển khai tốt các nhiệm vụ.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 229 của Bộ Chính trị phát biểu tại Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, chiều 23/9/2026.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trong công tác cán bộ, yêu cầu đặt ra là phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện nghiêm các quy trình, từ quy hoạch, đánh giá, nhận xét đến điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng. Không vì làm nhanh mà bỏ qua quy trình, bởi mỗi bước trong quy trình cán bộ đều gắn với yêu cầu kiểm soát quyền lực, bảo đảm tính khách quan và hạn chế nguy cơ tùy tiện.

Một trong những vấn đề được đặc biệt quan trọng là đổi mới đánh giá cán bộ. Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá cán bộ là “khâu khó nhất”, đồng thời là “khâu mở đường cho mọi khâu”. Muốn đánh giá cán bộ thực chất phải xác định rõ nhiệm vụ của từng người, từng tháng, từng quý; phải có dữ liệu cụ thể để đo đếm kết quả.

Đánh giá bằng sản phẩm không có nghĩa là chỉ nhìn vào số lượng nhiệm vụ hoàn thành. Người được giao nhiều nhiệm vụ, nhiệm vụ khó, phức tạp phải được đánh giá khác với người được giao ít nhiệm vụ, nhiệm vụ đơn giản. Chất lượng công việc, khả năng tham mưu, mức độ đóng góp, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực tế cũng phải được xem xét.

Như vậy, đổi mới đánh giá cán bộ không chỉ là đưa thêm công cụ số vào quy trình, mà quan trọng hơn là xây dựng được một phương pháp đánh giá đúng người, đúng việc, đúng kết quả và phù hợp với đặc thù từng vị trí. Khi nhiệm vụ được lượng hóa, cán bộ sẽ biết rõ mình được giao bao nhiêu việc, hoàn thành đến đâu, chất lượng thế nào. Đây cũng là cơ sở để hạn chế tình trạng đánh giá dựa nhiều vào cảm tính, tâm lý nể nang.

Cán bộ đắm mình trong thực tiễn, tỏa sáng ở những nơi khó khăn

Từ yêu cầu đánh giá thực chất, một vấn đề khác được đặt ra là phải sử dụng kết quả đánh giá cán bộ một cách thực chất. Kết quả đánh giá phải được sử dụng thực sự trong quy hoạch, bố trí, khen thưởng và sàng lọc đội ngũ, đúng với tinh thần “có lên, có xuống, có vào, có ra”.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, nếu cán bộ được bố trí nhưng không hoàn thành nhiệm vụ thì phải xem xét bố trí lại; nếu người đứng đầu né tránh, không dám quyết định, để công việc đình trệ thì cũng phải được đánh giá và xem xét trách nhiệm.

Đây là yêu cầu trực tiếp đối với việc khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm. Bởi khi quyền hạn đã được giao nhưng người có trách nhiệm không dám quyết định thì không chỉ cá nhân cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, mà cả hệ thống phía sau cũng có thể bị đình trệ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng lưu ý, Trung ương đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhưng ở cấp dưới lại phát sinh thêm những quy định, tầng nấc trung gian, thì quyền đã phân cấp mà việc thực thi vẫn bị níu lại. Một cơ chế tốt nhưng người thực hiện thiếu năng lực hoặc né tránh trách nhiệm thì cơ chế vẫn không thể vận hành.

Cùng với đó, địa phương cần rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ cấp xã, điều động, biệt phái cán bộ từ nơi dôi dư về vùng sâu, vùng xa, biên giới; ưu tiên cán bộ có chuyên môn về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng, tài nguyên môi trường, giao thông vận tải... Yêu cầu đi cùng với đó là chính sách động viên, hỗ trợ và điều kiện làm việc để cán bộ yên tâm công tác.

Thông điệp này cho thấy một nguyên tắc quan trọng của sử dụng cán bộ là chọn người theo việc, nhưng chính sách đối với cán bộ phải đủ tốt để người được chọn có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hơn thế, một đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển không thể hình thành trong ngày một ngày hai. Vì vậy, phải chủ động tạo nguồn từ sớm, từ xa; quy hoạch phải “có đóng, có mở”, không khép kín nguồn trong từng cơ quan, đơn vị. Cán bộ được quy hoạch ở địa phương này có thể được xem xét bố trí ở nơi khác nếu đáp ứng yêu cầu.

Nhiều khó khăn do khách quan là điều có thể nhìn thấy, song theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chúng ta cũng không đổ lỗi cho khách quan, mà quan trọng nhất, càng khó khăn càng phải quyết tâm cao hơn, đoàn kết, sáng tạo, tìm ra giải pháp. Cán bộ có thể được đắm mình trong thực tiễn, tỏa sáng trong chính những nơi khó khăn nhất.

Và cũng chính ở đó, công tác cán bộ được kiểm nghiệm bằng thước đo cuối cùng: khả năng biến trách nhiệm thành hành động, biến quyết tâm thành kết quả và biến chủ trương thành những thay đổi cụ thể trong đời sống nhân dân.