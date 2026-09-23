Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng

Dự và chủ trì tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương có đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 229. Tại điểm cầu Cao Bằng có các đồng chí Phan Thăng An - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng; Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng diễn ra bằng hình thức trực tuyến

Theo quyết định của Bộ Chính trị, nội dung kiểm tra, giám sát đợt 3 tập trung vào các nội dung trọng tâm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; kết quả việc phân cấp quản lý cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử tại vị trí công tác; cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ; quy hoạch, luân chuyển cán bộ, công tác đánh giá cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ theo các quy định liên quan; kiểm tra, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; công tác chuyển đổi số; việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.

Đoàn Kiểm tra, giám sát đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác cán bộ, kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương; từng bước hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý của cán bộ, tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng; bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện chế độ, chính sách và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng có chuyển biến. Toàn tỉnh đã hoàn thành rà soát, làm sạch 100% hồ sơ đảng viên; triển khai sổ tay đảng viên điện tử, đồng thời, từng bước cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với các kết luận kiểm tra, giám sát trước đó, tỉnh đã hoàn thành 4/6 nội dung của kết luận đợt 1, hoàn thành 6/20 nội dung của kết luận đợt 2, các nội dung còn lại đang tiếp tục được khắc phục.

Bên cạnh kết quả đạt được, dự thảo báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm, như thiếu nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số ít người, cán bộ chuyên môn sâu; khó khăn trong thu hút nhân lực chất lượng cao; điều kiện cơ sở vật chất và hạ tầng số ở vùng sâu, vùng xa; thiếu nhà công vụ; năng lực tham mưu của một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế.

Đặc biệt, sau khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đối với cấp xã đã tăng lên rõ rệt nhưng năng lực đội ngũ, cơ chế quản lý và điều kiện bảo đảm ở một số nơi chưa được điều chỉnh tương ứng.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 229 phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng; thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát.

Nhấn mạnh công tác cán bộ là rất khó và rất quan trọng, đồng chí Trịnh Văn Quyết lưu ý, đây là vấn đề quyết định đến triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Yêu cầu đặt ra là cán bộ không chỉ làm tốt nhiệm vụ mà còn nêu gương mới huy động được sức mạnh đại đoàn kết.

Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở quy hoạch các chức năng lãnh đạo, quản lý. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đánh giá cán bộ phải thực sự khách quan, xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí và sản phẩm cụ thể.

Cùng với đó thực hiện nghiêm quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; xây dựng nguồn cán bộ gắn với đào tạo, luân chuyển và bố trí, sử dụng. Đổi mới thực chất công tác đánh giá cán bộ, hoàn thiện hệ thống tiêu chí KPI theo vị trí việc làm; tập trung khắc phục tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn sâu; đẩy nhanh số hóa hồ sơ; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và rà soát, thực hiện đầy đủ, chính xác chế độ, chính sách.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng nghiêm túc tiếp thu và ban hành ngay kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau các đợt kiểm tra, giám sát; đồng thời tin tưởng rằng với quyết tâm cao, sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Cao Bằng sẽ khắc phục được những khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao cho địa phương.