English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng

Thứ Tư, 18:17, 23/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 23/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 229 của Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng.

Dự và chủ trì tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương có đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 229. Tại điểm cầu Cao Bằng có các đồng chí Phan Thăng An - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng; Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

thong qua du thao bao cao ket qua kiem tra, giam sat doi voi ban thuong vu tinh uy cao bang hinh anh 1
Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng diễn ra bằng hình thức trực tuyến

Theo quyết định của Bộ Chính trị, nội dung kiểm tra, giám sát đợt 3 tập trung vào các nội dung trọng tâm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; kết quả việc phân cấp quản lý cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử tại vị trí công tác; cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ; quy hoạch, luân chuyển cán bộ, công tác đánh giá cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ theo các quy định liên quan; kiểm tra, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; công tác chuyển đổi số; việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.

Đoàn Kiểm tra, giám sát đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác cán bộ, kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương; từng bước hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý của cán bộ, tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng; bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện chế độ, chính sách và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng có chuyển biến. Toàn tỉnh đã hoàn thành rà soát, làm sạch 100% hồ sơ đảng viên; triển khai sổ tay đảng viên điện tử, đồng thời, từng bước cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với các kết luận kiểm tra, giám sát trước đó, tỉnh đã hoàn thành 4/6 nội dung của kết luận đợt 1, hoàn thành 6/20 nội dung của kết luận đợt 2, các nội dung còn lại đang tiếp tục được khắc phục.

Bên cạnh kết quả đạt được, dự thảo báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm, như thiếu nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số ít người, cán bộ chuyên môn sâu; khó khăn trong thu hút nhân lực chất lượng cao; điều kiện cơ sở vật chất và hạ tầng số ở vùng sâu, vùng xa; thiếu nhà công vụ; năng lực tham mưu của một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế.

Đặc biệt, sau khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đối với cấp xã đã tăng lên rõ rệt nhưng năng lực đội ngũ, cơ chế quản lý và điều kiện bảo đảm ở một số nơi chưa được điều chỉnh tương ứng.

thong qua du thao bao cao ket qua kiem tra, giam sat doi voi ban thuong vu tinh uy cao bang hinh anh 2
Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 229 phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng; thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát.

Nhấn mạnh công tác cán bộ là rất khó và rất quan trọng, đồng chí Trịnh Văn Quyết lưu ý, đây là vấn đề quyết định đến triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Yêu cầu đặt ra là cán bộ không chỉ làm tốt nhiệm vụ mà còn nêu gương mới huy động được sức mạnh đại đoàn kết.

Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở quy hoạch các chức năng lãnh đạo, quản lý. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đánh giá cán bộ phải thực sự khách quan, xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí và sản phẩm cụ thể.

Cùng với đó thực hiện nghiêm quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; xây dựng nguồn cán bộ gắn với đào tạo, luân chuyển và bố trí, sử dụng. Đổi mới thực chất công tác đánh giá cán bộ, hoàn thiện hệ thống tiêu chí KPI theo vị trí việc làm; tập trung khắc phục tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn sâu; đẩy nhanh số hóa hồ sơ; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và rà soát, thực hiện đầy đủ, chính xác chế độ, chính sách.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng nghiêm túc tiếp thu và ban hành ngay kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau các đợt kiểm tra, giám sát; đồng thời tin tưởng rằng với quyết tâm cao, sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Cao Bằng sẽ khắc phục được những khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao cho địa phương.

Ngọc Thành/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đoàn kiểm tra, giám sát số 227 của Bộ Chính trị làm việc tại Cần Thơ
Đoàn kiểm tra, giám sát số 227 của Bộ Chính trị làm việc tại Cần Thơ

VOV.VN - Sáng 22/9, tại Thành ủy Cần Thơ, Đoàn kiểm tra, giám sát số 227 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Duy Ngọc làm Trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3)  đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 227 của Bộ Chính trị làm việc tại Cần Thơ

Đoàn kiểm tra, giám sát số 227 của Bộ Chính trị làm việc tại Cần Thơ

VOV.VN - Sáng 22/9, tại Thành ủy Cần Thơ, Đoàn kiểm tra, giám sát số 227 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Duy Ngọc làm Trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3)  đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 230 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai
Đoàn Kiểm tra, giám sát số 230 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai

VOV.VN - Chiều 17/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Hội nghị được kết nối trực tuyến giữa trụ sở Bộ Ngoại giao và Tỉnh ủy Gia Lai. 

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 230 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 230 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai

VOV.VN - Chiều 17/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Hội nghị được kết nối trực tuyến giữa trụ sở Bộ Ngoại giao và Tỉnh ủy Gia Lai. 

Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội
Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

VOV.VN - Chiều 16/9, tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3, đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

VOV.VN - Chiều 16/9, tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3, đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội