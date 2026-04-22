Chính quyền địa phương 2 cấp

Cán bộ cơ sở miền núi Quảng Ngãi cùng nhau gánh việc

Thứ Tư, 05:16, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc ở cấp xã tăng gấp nhiều lần. Trước áp lực đó, đội ngũ cán bộ cơ sở ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động sắp xếp công việc, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, nỗ lực gánh việc để bảo đảm hoạt động thông suốt và phục vụ người dân.

Tại xã Măng Đen, khối lượng công việc tăng lên đáng kể sau khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp, nhất là trong bối cảnh du lịch phát triển nhanh.

Xã được hình thành từ việc hợp nhất 3 xã Đăk Tăng, Măng Cành và thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ), có diện tích gần 40.000 ha, hơn 9.000 dân, trong đó gần 80% là đồng bào dân tộc thiểu số.

Cán bộ phòng Kinh tế, xã Măng Đen (bên phải) hướng dẫn người dân trồng và chăm sóc cây cà phê.

Địa bàn rộng, dân cư phân tán nên công tác quản lý vốn đã khó, nay càng nặng nề khi nhiều nhiệm vụ dồn về cấp xã. Du lịch phát triển kéo theo yêu cầu quản lý lưu trú, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, kiểm soát giá cả, phát triển sản phẩm và hỗ trợ người dân làm du lịch cộng đồng càng nhiểu hơn. Phần lớn các nhiệm vụ này đều do cấp xã trực tiếp xử lý. Trong quý I/2026, xã Măng Đen tiếp nhận 750 hồ sơ hành chính. 

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, chủ một cơ sở lưu trú ở Măng Đen cho rằng, dù hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ nhưng phần lớn được giải quyết đúng hạn. Bà cảm nhận các lãnh đạo, cán bộ chính quyền địa phương rất lắng nghe, cầu thị và luôn dành thời gian cho doanh nghiệp, như gặp mặt để đánh giá năm vừa qua đã làm được gì? Chính quyền địa phương lắng nghe ý kiến từ các doanh nghiệp để có những điều chỉnh cho phù hợp, cũng như để phát triển tốt hơn đối với du lịch Măng Đen.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND-Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kon PLông, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại xã Kon Plông, áp lực công việc sau sắp xếp cũng gia tăng rõ rệt. Xã được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Ngọk Tem, Hiếu và Pờ Ê, có diện tích gần 56.000 ha, dân số hơn 9.500 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 95%, có thôn cách trung tâm xã hơn 60 km.

Sau khi tinh gọn bộ máy, cấp xã đảm nhận nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện như quản lý đất đai, đầu tư công, quy hoạch, thủ tục hành chính, an sinh xã hội. Khối lượng công việc tăng trong khi nhân lực hạn chế khiến áp lực dồn lên đội ngũ cán bộ cơ sở. Nhiều lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu như quy hoạch, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi số, quản lý tài nguyên môi trường, y tế… nhưng cán bộ vẫn phải kiêm nhiệm.

Anh Trần Nguyễn Hữu Nghĩa, chuyên viên phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội xã Kon Plông hiện đảm nhiệm cùng lúc 5 mảng: văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và y tế. Sau sáp nhập, dữ liệu từ 3 xã được gộp lại khiến việc quản lý phức tạp hơn, trong khi địa bàn rộng buộc cán bộ phải thường xuyên bám cơ sở.

Trong 5 lĩnh vực phụ trách, mảng y tế là khó khăn nhất do không có chuyên môn sâu, nên anh Nghĩa phải thường xuyên trao đổi với các trưởng trạm y tế để nắm bắt tình hình, tham mưu kịp thời với lãnh đạo địa phương. 

Anh Trần Nguyễn Hữu Nghĩa chủ động xây dựng lịch công tác tuần, phân bổ thời gian hợp lý giữa làm việc tại cơ quan và đi cơ sở.

Anh chia sẻ đã bố trí thời gian hài hòa, phù hợp. Thứ 3 và thứ 5 hằng tuần, anh đi thực địa ở các thôn bởi anh có lợi thế biết được ngôn ngữ của người dân địa phương nên dễ trao đổi.

"Tinh gọn bộ máy nhưng lượng cán bộ hơi mỏng do địa bàn rộng quá. Cán bộ xã trau dồi kiến thức, bám sát cơ sở để kịp thời nắm bắt được sự việc ở cơ sở để kịp thời báo cáo lãnh đạo và có định hướng chỉ đạo”, anh Nghĩa cho biết thêm. 

Thực tế cho thấy, đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cán bộ cơ sở. Việc hiểu phong tục, ngôn ngữ giúp công tác tuyên truyền, vận động hiệu quả hơn.

Thời gian qua, UBND xã Kon Plông đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt trên 96%, toàn bộ hồ sơ được số hóa ngay từ đầu. Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã được tổ chức linh hoạt, đồng thời phát huy vai trò của 25 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, giúp giải quyết nhiều vấn đề ngay từ cơ sở.

Anh Trần Nguyễn Hữu Nghĩa, chuyên viên phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội xã Kon Plông (bên trái).

Cùng với đó, địa phương chú trọng bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch. Không gian văn hóa Xơ Đăng đang được phục dựng, hướng tới vừa giữ gìn bản sắc, vừa tạo sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng và hỗ trợ chính quyền trong quá trình triển khai chính sách.

Ông Đặng Đình Toán, Phó Chủ tịch UBND xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong bối cảnh mới, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Địa phương đang chuyển hướng sang nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi an toàn sinh học, phát triển dược liệu dưới tán rừng, đồng thời đẩy mạnh du lịch cộng đồng.

Ông Đặng Đình Toán khẳng định, khối lượng công việc hiện nay tăng gấp hai, thậm chí gấp 3 lần so với trước, buộc cán bộ cơ sở phải chủ động thích ứng để hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời chia sẻ với nhau thì mới hoàn thành nhiệm vụ.

"Việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã gần dân, sát dân cho nên từ cán bộ, công chức, viên chức cho đến người lao động phải gần với dân hơn, sát với dân hơn, lắng nghe dân hơn bằng các nhiệm vụ cụ thể. Đặc biệt cán bộ phải xuống trực tiếp cơ sở thì mới nắm bắt được các thông tin nội dung, công việc ở cơ sở”, ông Đặng Đình Toán nói. 

Ông Đặng Đình Toán, Phó Chủ tịch UBND xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi.

Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 96 đơn vị hành chính cấp xã. Trong điều kiện bộ máy tinh gọn, đội ngũ cán bộ cơ sở đã chủ động thích ứng, từng bước “gánh việc” để bảo đảm hoạt động thông suốt. Dù áp lực lớn, nhiều cán bộ miền núi vẫn linh hoạt sắp xếp công việc, ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp thiết của người dân.

“Gánh việc” không chỉ là giải pháp mà còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự gần dân, sát dân của đội ngũ cán bộ cơ sở. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần giữ ổn định địa bàn và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong bối cảnh tổ chức lại bộ máy.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị, cần tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; cắt giảm thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

“Các cấp ủy, đơn vị, địa phương, sở, ban, ngành tỉnh tập trung cụ thể hóa và lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Lãnh đạo vận hành tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp bảo đảm thông suốt, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, ông Hồ Văn Niên cho biết thêm. 

Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp: Quảng Ngãi gấp rút gỡ vướng

VOV.VN - Quý I/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạt 7,2%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Thực tế cho thấy, hàng loạt “điểm nghẽn” như vướng mặt bằng, chậm xác định giá đất, thiếu vật liệu và phối hợp chưa đồng bộ đang kéo chậm tiến độ nhiều dự án.

“Chìa khóa lòng dân” và bước chuyển mình từ chính quyền hai cấp ở Ninh Bình

VOV.VN - Không chỉ là “thay tên đổi họ” trong sơ đồ tổ chức, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Ninh Bình thực sự là bước chuyển nhằm khơi thông điểm nghẽn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy. Qua đó, thúc đẩy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang phục vụ.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Ngãi chính quyền cán bộ Măng Đen chính quyền địa phương 2 cấp
Tin liên quan

Chính quyền địa phương hai cấp: Hạn chế "chờ hướng dẫn", "đợi tổng hợp" bầu cử

VOV.VN - Chính quyền địa phương hai cấp đang tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã miền núi, biên giới Thanh Hóa. Tinh gọn đầu mối, rút ngắn quy trình, tăng quyền chủ động cho cơ sở giúp chỉ đạo thống nhất, tổ chức linh hoạt, bảo đảm dân chủ, đúng luật và lan tỏa niềm tin trong nhân dân.

Cải cách chính quyền địa phương 2 cấp: Dân hài lòng mới là đích cuối

VOV.VN - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đổi mới toàn diện phương thức quản trị, chuyển mạnh sang đánh giá hiệu quả thực chất dựa trên trải nghiệm người dân và doanh nghiệp; chuyên gia đề xuất hệ chỉ số đo lường dựa trên dữ liệu và hành vi thực tế.

Đổi mới thể chế thật sự có ý nghĩa khi người dân hài lòng với chính quyền cấp xã

VOV.VN - Đổi mới thể chế chỉ thật sự có ý nghĩa khi người dân hài lòng với cách chính quyền xã, phường giải quyết những nhu cầu thiết thực hằng ngày, đúng hạn, đúng lý, đúng tình và công bằng.

