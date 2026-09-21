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Cần Thơ: Hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù tạo động lực phát triển

Thứ Hai, 19:37, 21/09/2026
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VOV.VN - Chiều nay (21/9), Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách phát triển thành phố Cần Thơ.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, chuyên gia, nhà khoa học thuộc các Học viện, Viện, trường, doanh nghiệp…

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Lê Công Lý đã báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách phát triển thành phố Cần Thơ; gợi ý, định hướng những nội dung chủ yếu, những vấn đề cần tập trung thảo luận.

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Quang cảnh Hội nghị đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách phát triển TP Cần Thơ.

Theo báo cáo, Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách phát triển thành phố Cần Thơ gồm 2 phần nội dung. Phần 1 là các cơ chế, chính sách lựa chọn áp dụng theo Luật Phát triển đô thị, thực hiện theo khoản 3 và khoản 5 Điều 1. Phần 2 là các chính sách đặc thù riêng có của thành phố, nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Luật, thực hiện theo khoản 6 Điều 1. Theo Đề cương cập nhật ngày 19/9/2026, Dự thảo Nghị định được bố cục thành 4 Chương, với 41 Điều.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, thực tiễn triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương trên địa bàn thành phố Cần Thơ thời gian qua cho thấy nhiều chính sách đã phát huy hiệu quả và một phần đã được luật hóa. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số chính sách chưa phát huy hết hiệu quả do thiếu điều kiện triển khai. Mặt khác, sau khi hợp nhất với Hậu Giang và Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ hiện có diện tích hơn 6.360km², dân số hơn 3,2 triệu người, với 103 đơn vị hành chính cấp xã. Không gian phát triển mở rộng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thiết kế lại hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù cho phù hợp.

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Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp những vấn đề cốt lõi, có tính quyết định đến chất lượng và tính khả thi của Nghị định, trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề như: Sự cần thiết và lựa chọn phạm vi cơ chế, chính sách; Các Điều trong Dự thảo Nghị định còn có ý kiến khác nhau và việc điều chỉnh phân nhóm; Cơ chế tài chính, ngân sách và huy động nguồn lực; Các chính sách đặc thù riêng có tại Phần 2 của Dự thảo Nghị định; Điều kiện bảo đảm thi hành và cơ chế chuyển tiếp…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, Ban Tổ chức đã chuẩn bị kỹ lưỡng hai phần hồ sơ cho hội nghị. Phần thứ nhất là bộ hồ sơ đầy đủ về quá trình triển khai sơ kết, tổng kết Nghị quyết 59, Nghị quyết 45 cùng quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định.

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Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Phần thứ hai là Dự thảo Nghị định chi tiết, bao gồm các chính sách dự kiến thành phố Cần Thơ sẽ vận dụng từ Luật Phát triển đô thị và nhóm chính sách đề xuất riêng cho thành phố. Trong nhóm chính sách đề xuất riêng này, có ba chính sách lớn cùng các chính sách con đi kèm.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh mong muốn các đại biểu, chuyên gia đóng góp ý kiến thẳng thắn, sâu sắc nhằm đạt được sự thống nhất cao về các nội dung cần thiết phải đưa vào Dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét trong thời gian tới.

Nguyễn Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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