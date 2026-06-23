English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Thứ Ba, 17:09, 23/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 23/6, Đồn Biên phòng Trung Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Nghiệp vụ bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn khu vực biên giới biển.

Trước đó, vào lúc 2h15’ ngày 23/6, tại ấp Bãi Giá, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ, tổ công tác của Đồn Biên phòng Trung Bình chủ trì phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ và công an xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn đã phát hiện 2 người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 60F3-227.62 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

bo doi bien phong tp can tho bat giu 2 doi tuong tang tru trai phep chat ma tuy hinh anh 1

Qua xác minh, người điều khiển xe là Lâm Danh Phúc, sinh năm 1995, trú tại đường Lê Văn Tám, khu vực 18, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, chở theo phía sau Lâm Văn Tín, sinh năm 1991, trú tại đường 30/4, khu vực 13, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ.

Khi phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra, cả hai đối tượng đã bỏ chạy, để lại phương tiện. Trong quá trình bỏ chạy, Lâm Văn Tín đã vứt bỏ một túi nilon được hàn kín, bên trong chứa chất rắn màu trắng nghi là ma túy.

Tổ công tác nhanh chóng truy đuổi, khống chế các đối tượng, đồng thời thu giữ tang vật để phục vụ công tác điều tra. Qua đấu tranh ban đầu, Lâm Văn Tín khai nhận túi nilon trên chứa ma túy đá do đối tượng mua về để sử dụng. Lâm Danh Phúc khai biết rõ số ma túy trên là của Tín và được Tín rủ điều khiển xe đến khu vực ấp Bãi Giá để tìm nơi sử dụng.

Hiện vụ việc đang được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

ma_tuy_2_1.jpeg

Bắt giữ đối tượng mang súng, buôn ma túy ở Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 23/6, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã kiên quyết đấu tranh, triệt xóa tội phạm về ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Thạch Thanh Hồng/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cần Thơ nhanh chóng triệt phá nhóm trộm xe, sử dụng ma túy
Cần Thơ nhanh chóng triệt phá nhóm trộm xe, sử dụng ma túy

VOV.VN - Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Công an xã Tân Bình vừa nhanh chóng xác minh, làm rõ nhóm đối tượng liên quan đến nhiều vụ trộm cắp xe mô tô và có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Cần Thơ nhanh chóng triệt phá nhóm trộm xe, sử dụng ma túy

Cần Thơ nhanh chóng triệt phá nhóm trộm xe, sử dụng ma túy

VOV.VN - Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Công an xã Tân Bình vừa nhanh chóng xác minh, làm rõ nhóm đối tượng liên quan đến nhiều vụ trộm cắp xe mô tô và có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Phá đường dây sản xuất, mua bán "đồ chơi" ma túy
Phá đường dây sản xuất, mua bán "đồ chơi" ma túy

Từ manh mối 10 chiếc nỏ thủy tinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã lập chuyên án, triệt phá thành công một đường dây sản xuất, cung cấp dụng cụ sử dụng ma túy quy mô đặc biệt lớn, khởi tố 12 đối tượng và thu giữ hơn 100.000 tang vật liên quan.

Phá đường dây sản xuất, mua bán "đồ chơi" ma túy

Phá đường dây sản xuất, mua bán "đồ chơi" ma túy

Từ manh mối 10 chiếc nỏ thủy tinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã lập chuyên án, triệt phá thành công một đường dây sản xuất, cung cấp dụng cụ sử dụng ma túy quy mô đặc biệt lớn, khởi tố 12 đối tượng và thu giữ hơn 100.000 tang vật liên quan.

Lào Cai xóa sổ tụ điểm ma túy phức tạp ẩn náu trong rừng sâu
Lào Cai xóa sổ tụ điểm ma túy phức tạp ẩn náu trong rừng sâu

VOV.VN - Công an tỉnh Lào Cai vừa tiến hành đột kích, triệt phá thành công một tụ điểm mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn, ẩn náu tinh vi trong khu vực rừng sâu thuộc địa bàn xã Minh Lương.

Lào Cai xóa sổ tụ điểm ma túy phức tạp ẩn náu trong rừng sâu

Lào Cai xóa sổ tụ điểm ma túy phức tạp ẩn náu trong rừng sâu

VOV.VN - Công an tỉnh Lào Cai vừa tiến hành đột kích, triệt phá thành công một tụ điểm mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn, ẩn náu tinh vi trong khu vực rừng sâu thuộc địa bàn xã Minh Lương.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật