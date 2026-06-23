Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Trước đó, vào lúc 2h15’ ngày 23/6, tại ấp Bãi Giá, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ, tổ công tác của Đồn Biên phòng Trung Bình chủ trì phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ và công an xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn đã phát hiện 2 người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 60F3-227.62 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua xác minh, người điều khiển xe là Lâm Danh Phúc, sinh năm 1995, trú tại đường Lê Văn Tám, khu vực 18, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, chở theo phía sau Lâm Văn Tín, sinh năm 1991, trú tại đường 30/4, khu vực 13, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ.

Khi phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra, cả hai đối tượng đã bỏ chạy, để lại phương tiện. Trong quá trình bỏ chạy, Lâm Văn Tín đã vứt bỏ một túi nilon được hàn kín, bên trong chứa chất rắn màu trắng nghi là ma túy.

Tổ công tác nhanh chóng truy đuổi, khống chế các đối tượng, đồng thời thu giữ tang vật để phục vụ công tác điều tra. Qua đấu tranh ban đầu, Lâm Văn Tín khai nhận túi nilon trên chứa ma túy đá do đối tượng mua về để sử dụng. Lâm Danh Phúc khai biết rõ số ma túy trên là của Tín và được Tín rủ điều khiển xe đến khu vực ấp Bãi Giá để tìm nơi sử dụng.

Hiện vụ việc đang được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.