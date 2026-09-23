Cắt giảm điều kiện kinh doanh nhưng không giảm yêu cầu an toàn lao động

Cắt giảm thủ tục hành chính và chuyển nhiệm vụ về cấp xã

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, dự thảo luật gồm 2 điều, sửa đổi, bổ sung liên quan đến 35/93 điều của Luật hiện hành, trong đó 18 điều chỉ thay đổi tên gọi.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: quochoi.vn

Đáng chú ý, dự thảo sửa đổi các quy định chịu tác động trực tiếp của việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Theo đó, dự án luật cập nhật tên cơ quan, sửa đổi các quy định về thanh tra, kiểm tra, khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, các nhiệm vụ quản lý nhà nước và thành phần Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan theo tổ chức bộ máy mới.

Về thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh, dự án luật cắt giảm 4 thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; đơn giản hóa 1 thủ tục khai báo máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt theo hướng chỉ khai báo khi đưa vào sử dụng; đồng thời cắt giảm 1 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Về phân quyền, phân cấp, dự án luật cụ thể hóa các quy định chuyển tiếp phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó chuyển nhiệm vụ tiếp nhận khai báo một số vụ tai nạn lao động từ công an cấp huyện sang công an cấp xã và điều chỉnh nhiệm vụ thống kê, báo cáo tai nạn lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động.

Làm rõ cơ chế quản lý và quyền hạn công đoàn

Báo cáo thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho hay, về quyền, trách nhiệm của Công đoàn cơ sở trong công tác ATVSLĐ, Thường trực Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ phạm vi áp dụng quy định ở những nơi chưa có tổ chức công đoàn, nhất là đối với cơ quan, đơn vị ngoài khu vực sản xuất kinh doanh, cơ quan nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đọc báo cáo thẩm tra sơ bộ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: quochoi.vn

“Trong trường hợp áp dụng đối với cơ quan nhà nước, đề nghị quy định rõ cơ chế đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và giao Chính phủ quy định chi tiết”, Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ.

Thường trực Ủy ban yêu cầu làm rõ cấp công đoàn tham gia Đoàn điều tra tai nạn lao động và thỏa thuận mức phụ cấp trách nhiệm của an toàn, vệ sinh viên; bổ sung thành phần thanh tra vào Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh.

Về máy, thiết bị, vật tư, chất, Thường trực Ủy ban đề nghị không bãi bỏ việc khai báo khi thiết bị ngừng sử dụng, thải bỏ; đồng thời nghiên cứu bổ sung, chỉnh lý theo hướng số hóa các cơ sở dữ liệu, thực hiện quản lý thường xuyên toàn bộ vòng đời.

Về khai báo, điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động; sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, Thường trực Ủy ban đề nghị rà soát cơ chế khai báo, tiếp nhận, xử lý thông tin phù hợp với chức năng của Công an cấp xã, phát huy vai trò tiếp nhận, xử lý trực tiếp, khắc phục tai nạn chết người, thương nặng. Đồng thời xem xét quy định thời hạn khai báo.

Ngoài ra, Ủy ban Thường trực đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát nghĩa vụ của người sử dụng lao động và trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

Yêu cầu bảo đảm an toàn khi chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Thường vụ Quốc hội yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải bảo đảm không làm giảm yêu cầu an toàn, nhất là đối với công việc có yêu cầu nghiêm ngặt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Thường vụ Quốc hội đề nghị xác định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với việc tổ chức và chất lượng huấn luyện; rà soát nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết, không làm phát sinh trở lại điều kiện đầu tư kinh doanh, giấy phép, thủ tục không cần thiết dưới hình thức khác; đồng thời hoàn thiện tác động của việc bãi bỏ các điều kiện hiện hành và cơ chế quản lý khi chuyển sang hậu kiểm.

Về quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt, cân nhắc kỹ việc bãi bỏ khai báo khi không còn sử dụng hoặc thải bỏ; làm rõ cơ chế quản lý thay thế, kết nối, chia sẻ dữ liệu và hậu kiểm.

Thường vụ Quốc hội yêu cầu xác định rõ cơ chế và cơ quan đầu mối, phân định trách nhiệm giữa các bộ quản lý chuyên ngành và chính quyền địa phương; rà soát Điều 89 để bảo đảm thống nhất với pháp luật về thanh tra và làm rõ cơ chế thanh tra, kiểm tra chuyên ngành sau khi sửa luật; tiếp tục chỉnh lý các quy định để thống nhất với Luật Công đoàn, không làm thu hẹp quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục rà soát việc phân cấp, phân quyền và cơ chế khai báo, điều tra tai nạn lao động; xác định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an xã, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cơ quan có liên quan.

“Việc giao nhiệm vụ cho cấp xã phải gắn liền với điều kiện về nhân lực, chuyên môn, kinh phí và hạ tầng. Đối với các vấn đề chuyển tiếp có tính đặc thù dự thảo luật này, nhất là việc cấp giấy chứng nhận đã cấp, vụ tai nạn lao động đang trong quá trình khai báo, điều tra, các danh mục tổ chức và thủ tục đang thực hiện, đề nghị có phương án xử lý cụ thể trong quy định chuyển tiếp”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát kỹ quy định về hiệu lực thi hành, quy định chuyển tiếp, các nội dung giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết, bảo đảm thống nhất giữa hai luật và các luật có liên quan, không để phát sinh khoảng trống; khẩn trương chuẩn bị các nghị định, thông tư và văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ đầu mối, được ban hành kịp thời, có hiệu lực đồng bộ với luật.