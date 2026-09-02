Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Trọng tâm là công tác lập pháp

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra thành 2 đợt: đợt 1 là 1 ngày (chiều 3/9 và sáng 4/9/2026); đợt 2 diễn ra trong 4,5 ngày (từ ngày 21/9 đến sáng ngày 25/9/2026) tại Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Một phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự kiến cho ý kiến đối với 27 dự án, dự thảo luật và các nội dung liên quan đến công tác xây dựng pháp luật. Trong đó có nhiều dự án luật quan trọng như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Dân số.

UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi).

Bên cạnh đó là các dự án luật trong lĩnh vực an ninh, trật tự, tư pháp, môi trường, năng lượng, thuế, dữ liệu và sở hữu trí tuệ như Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Đáng chú ý, UBTVQH sẽ xem xét việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), cùng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

UBTVQH dự kiến xem xét, thông qua một số dự thảo nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về bảng lương, phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát.

UBTVQH cũng sẽ xem xét các nghị quyết liên quan đến tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch Kiểm tra viên của VKSND; cơ chế trích một phần các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp ngân sách để phục vụ hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra; chế độ bảo vệ Thẩm phán.

Bên cạnh đó, UBTVQH sẽ cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán nhà nước; đồng thời xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2026.

Ngoài ra, UBTVQH còn cho ý kiến về Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Phiên họp thứ 6 cũng sẽ dành thời gian tổng kết Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, qua đó đánh giá kết quả đạt được và những vấn đề cần tiếp tục triển khai sau kỳ họp.