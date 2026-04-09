Chính phủ đề xuất giảm thuế với xăng dầu về 0 đồng

Bổ sung nội dung về thuế xăng dầu

Trong phiên làm việc chiều nay, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã trình bày tờ trình về việc bổ sung chương trình kỳ họp thứ nhất trên cơ sở đề nghị của Chính phủ và Ủy ban Kinh tế và Tài chính.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp chiều 9/4

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay vào chương trình kỳ họp để xem xét, thông qua ngay trong đợt 1.

Để bảo đảm tiến độ, Quốc hội dự kiến làm việc thêm ngoài giờ vào chiều thứ Sáu (10/4/2026), song không làm thay đổi tổng thời gian kỳ họp.

Với 471/471 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua việc bổ sung nội dung quan trọng này vào chương trình nghị sự.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình của Chính phủ ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, việc ban hành chính sách thuế mới là cần thiết trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, gây áp lực lớn lên thị trường năng lượng toàn cầu và trong nước.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 482, giảm đồng loạt các sắc thuế cấu thành giá xăng dầu từ ngày 26/3 đến 15/4/2026. Chính sách này bước đầu phát huy hiệu quả khi giá xăng dầu giảm, góp phần ổn định tâm lý thị trường. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp ngắn hạn, vì vậy, cần có chính sách dài hơi hơn, thuộc thẩm quyền của Quốc hội, nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đời sống người dân.

Đề xuất mức thuế “0 đồng” với nhiều loại nhiên liệu

Theo dự thảo nghị quyết, nhiều loại thuế với xăng dầu sẽ được điều chỉnh giảm sâu: Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, nhiên liệu bay, dầu hỏa, dầu mazut: 0 đồng/lít; Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng: 0%; Các mặt hàng xăng dầu không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào. Thời gian áp dụng dự kiến từ 16/4/2026 đến hết 30/6/2026.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày dự thảo Nghị quyết về thuế đối với xăng dầu trước Quốc hội

Đáng chú ý, dự thảo cũng giao Thủ tướng Chính phủ quyền chủ động điều chỉnh thời gian hiệu lực (rút ngắn hoặc kéo dài) để phù hợp với diễn biến giá dầu thế giới.

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết cơ quan thẩm tra cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về sự cần thiết ban hành chính sách.

Đa số ý kiến cho rằng việc điều chỉnh thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề xuất tăng tính linh hoạt bằng cách cho phép Chính phủ chủ động áp dụng các giải pháp trong tình huống đặc biệt.

Về phạm vi chính sách, Ủy ban thống nhất với đề xuất, đồng thời nhấn mạnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp như: Minh bạch cấu thành giá xăng dầu; bảo đảm nguồn cung; tăng cường kiểm tra, xử lý đầu cơ, găm hàng.

Về thời hạn áp dụng, đa số ý kiến đồng tình với mốc từ 16/4 đến 30/6/2026, song cũng có đề xuất kéo dài hơn nếu xung đột Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến giá dầu.

Liên quan đến thẩm quyền điều chỉnh hiệu lực nghị quyết, các ý kiến còn khác nhau, nhiều ý kiến đề nghị giao Chính phủ hoặc Thủ tướng quyết định để đảm bảo linh hoạt; một số ý kiến đề xuất giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định để đúng thẩm quyền; Có ý kiến đồng thuận giao Thủ tướng nhưng cần giới hạn thời gian kéo dài tối đa đến kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XVI.

Nhìn chung, các đại biểu đều thống nhất mục tiêu chung là đảm bảo chính sách kịp thời, linh hoạt nhưng vẫn đúng quy định pháp luật.