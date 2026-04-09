Giá xăng dầu giảm mạnh, dầu diesel giảm 9.520 đồng/lít từ 15h30 chiều nay 9/4

Thứ Năm, 15:50, 09/04/2026
VOV.VN - Giá xăng RON95-III giảm 2.990 đồng/lít còn 23.540 đồng/lít từ 15h30 chiều nay (9/4). Giá xăng E5RON92 giảm 2.390 đồng lít, giá bán mới là 22.340 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h30 ngày 9/4, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều giảm mạnh so với kỳ điều hành trước đó.

Cụ thể, giá xăng RON95-III giảm 2.990 đồng/lít giá bán là 23.540 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 2.390 đồng lít, giá bán mới là 22.340 đồng/lít; Xăng E10 giảm 3.010 đồng/lít, giá bán mới là 23.070 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h30 ngày 9/4 giảm sâu 9.520 đồng/lít, giá bán mới là 32.960 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 5.950 đồng/lít, giá bán là 37.700 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 1.660 đồng/lít, giá bán mới là 22.610 đồng/kg.

Kỳ này, liên Bộ cũng quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học: 800 đồng/lít; Xăng không chì: 800 đồng/lít; Dầu diesel: 1.000 đồng/lít; Dầu mazut: 800 đồng/kg. Liên Bộ quyết định không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Tin liên quan

Thống nhất trình Quốc hội xem xét các mức thuế đối với xăng, dầu, nhiên liệu bay
Thống nhất trình Quốc hội xem xét các mức thuế đối với xăng, dầu, nhiên liệu bay

VOV.VN - Sáng 9/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về  Dự án Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay. 

Thống nhất trình Quốc hội xem xét các mức thuế đối với xăng, dầu, nhiên liệu bay

Thống nhất trình Quốc hội xem xét các mức thuế đối với xăng, dầu, nhiên liệu bay

VOV.VN - Sáng 9/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về  Dự án Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay. 

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, RON95 còn 26.530 đồng/lít từ 15h30 chiều 8/4
Giá xăng dầu đồng loạt giảm, RON95 còn 26.530 đồng/lít từ 15h30 chiều 8/4

VOV.VN - Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h30 ngày 8/4, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 3/4.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, RON95 còn 26.530 đồng/lít từ 15h30 chiều 8/4

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, RON95 còn 26.530 đồng/lít từ 15h30 chiều 8/4

VOV.VN - Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h30 ngày 8/4, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 3/4.

Nhiều cửa hàng xăng dầu chưa triển khai bán xăng sinh học E10
Nhiều cửa hàng xăng dầu chưa triển khai bán xăng sinh học E10

VOV.VN - Theo lộ trình đưa xăng sinh học E10 vào lưu hành, đến cuối tháng 4/2026, các doanh nghiệp phải đưa xăng E10 vào bán. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM vẫn chưa triển khai bán trong khi nhiều người tiêu dùng sẵn sàng dùng nếu giá hợp lý.

Nhiều cửa hàng xăng dầu chưa triển khai bán xăng sinh học E10

Nhiều cửa hàng xăng dầu chưa triển khai bán xăng sinh học E10

VOV.VN - Theo lộ trình đưa xăng sinh học E10 vào lưu hành, đến cuối tháng 4/2026, các doanh nghiệp phải đưa xăng E10 vào bán. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM vẫn chưa triển khai bán trong khi nhiều người tiêu dùng sẵn sàng dùng nếu giá hợp lý.

