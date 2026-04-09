Giá xăng dầu giảm mạnh, dầu diesel giảm 9.520 đồng/lít từ 15h30 chiều nay 9/4

Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h30 ngày 9/4, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều giảm mạnh so với kỳ điều hành trước đó.

Cụ thể, giá xăng RON95-III giảm 2.990 đồng/lít giá bán là 23.540 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 2.390 đồng lít, giá bán mới là 22.340 đồng/lít; Xăng E10 giảm 3.010 đồng/lít, giá bán mới là 23.070 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h30 ngày 9/4 giảm sâu 9.520 đồng/lít, giá bán mới là 32.960 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 5.950 đồng/lít, giá bán là 37.700 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 1.660 đồng/lít, giá bán mới là 22.610 đồng/kg.

Kỳ này, liên Bộ cũng quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học: 800 đồng/lít; Xăng không chì: 800 đồng/lít; Dầu diesel: 1.000 đồng/lít; Dầu mazut: 800 đồng/kg. Liên Bộ quyết định không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.