Chính phủ nghiên cứu đơn giản hóa quy trình, tăng ứng dụng AI trong xây dựng luật

Ngày 28/8, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 257/NQ-CP về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2026 (Phiên thứ Hai). Tại phiên họp, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 11 dự án luật, trong đó có Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) và Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Đơn giản hóa quy trình xây dựng luật

Đối với dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ thống nhất đề xuất đổi tên thành Luật Văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật theo hướng đơn giản, dễ thực hiện.

Theo đó, nghiên cứu cắt giảm các tài liệu, hồ sơ trùng lặp, không cần thiết; thiết kế hồ sơ lập pháp thống nhất, bảo đảm kế thừa kết quả giữa các giai đoạn, liên thông từ nghiên cứu chính sách, đánh giá tác động, tham vấn đến soạn thảo.

Chính phủ cũng yêu cầu nghiên cứu phương án không quy định quy trình chính sách như một quy trình độc lập. Việc đánh giá tác động sẽ được thực hiện đối với từng quy định xuyên suốt quá trình soạn thảo, thẩm định và trình ký văn bản. Trường hợp cần thiết, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Cùng với đơn giản hóa thủ tục, Chính phủ yêu cầu cụ thể hóa yêu cầu ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và xây dựng hồ sơ lập pháp điện tử thống nhất.

Hoàn thiện dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo hướng bổ sung yêu cầu đăng tải, lấy ý kiến đối với dự án luật, pháp lệnh trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Một nội dung đáng chú ý khác là bổ sung yêu cầu đăng tải, lấy ý kiến đối với dự án luật, pháp lệnh trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, qua đó hình thành đầu mối thống nhất ở cấp Chính phủ trong tiếp nhận, tập hợp và chuyển tải ý kiến của Nhân dân đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Chính phủ đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật; đánh giá nguy cơ chính sách bị lợi dụng để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình soạn thảo, thẩm định, thẩm tra.

Kiểm soát chuyển dữ liệu xuyên biên giới

Với dự án Luật An ninh dữ liệu, Chính phủ yêu cầu rà soát, bảo đảm sự tương thích giữa các cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu với hệ thống phân loại dữ liệu và cấp độ hệ thống thông tin theo pháp luật về dữ liệu, an ninh mạng, tránh chồng chéo, mâu thuẫn.

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu hoàn thiện cơ chế kiểm soát chuyển dữ liệu xuyên biên giới theo cấp độ rủi ro, bảo đảm tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và thống nhất với Luật An ninh mạng, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dự thảo Luật cũng được yêu cầu làm rõ căn cứ, tính khả thi của lộ trình mật mã kháng lượng tử và mức phạt tiền tối đa theo tỷ lệ doanh thu, có thể lên tới 5% đối với hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Cải cách mạnh mẽ công tác đấu thầu

Đối với dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu tiếp tục cải cách mạnh mẽ, đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí, gia tăng lợi ích xã hội, đồng thời bảo đảm chất lượng và tăng cường hậu kiểm.

Các quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, chỉ định thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các hành vi bị cấm và trách nhiệm của các bên phải được rà soát để bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả, tránh trùng lặp, chồng chéo với các luật liên quan.

Tháo gỡ điểm nghẽn cho công nghiệp văn hóa

Với dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Chính phủ yêu cầu xác định rõ các chính sách phát triển, trong đó làm rõ nội hàm chính sách về tài sản trí tuệ, tín dụng dựa trên tài sản trí tuệ, phát triển hạ tầng công nghiệp văn hóa và các chính sách ưu đãi đối với tài sản trí tuệ gốc, sản phẩm công nghiệp văn hóa trọng điểm.

Chính phủ cũng yêu cầu làm rõ nguồn lực để bảo đảm tính khả thi của các chính sách, hạn chế áp lực lên ngân sách nhà nước, qua đó tạo cơ sở thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển.

Các dự án luật được Chính phủ cho ý kiến tại phiên họp sẽ tiếp tục được các cơ quan chủ trì nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chất lượng trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.