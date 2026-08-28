English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chính phủ nghiên cứu đơn giản hóa quy trình, tăng ứng dụng AI trong xây dựng luật

Thứ Sáu, 19:13, 28/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ yêu cầu nghiên cứu đơn giản hóa quy trình xây dựng luật, cắt giảm hồ sơ, tài liệu trùng lặp, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và xây dựng hồ sơ lập pháp điện tử thống nhất.

Ngày 28/8, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 257/NQ-CP về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2026 (Phiên thứ Hai). Tại phiên họp, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 11 dự án luật, trong đó có Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) và Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Đơn giản hóa quy trình xây dựng luật

Đối với dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ thống nhất đề xuất đổi tên thành Luật Văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật theo hướng đơn giản, dễ thực hiện.

Theo đó, nghiên cứu cắt giảm các tài liệu, hồ sơ trùng lặp, không cần thiết; thiết kế hồ sơ lập pháp thống nhất, bảo đảm kế thừa kết quả giữa các giai đoạn, liên thông từ nghiên cứu chính sách, đánh giá tác động, tham vấn đến soạn thảo.

Chính phủ cũng yêu cầu nghiên cứu phương án không quy định quy trình chính sách như một quy trình độc lập. Việc đánh giá tác động sẽ được thực hiện đối với từng quy định xuyên suốt quá trình soạn thảo, thẩm định và trình ký văn bản. Trường hợp cần thiết, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Cùng với đơn giản hóa thủ tục, Chính phủ yêu cầu cụ thể hóa yêu cầu ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và xây dựng hồ sơ lập pháp điện tử thống nhất.

chinh phu nghien cuu don gian hoa quy trinh, tang ung dung ai trong xay dung luat hinh anh 1
Hoàn thiện dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo hướng bổ sung yêu cầu đăng tải, lấy ý kiến đối với dự án luật, pháp lệnh trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Một nội dung đáng chú ý khác là bổ sung yêu cầu đăng tải, lấy ý kiến đối với dự án luật, pháp lệnh trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, qua đó hình thành đầu mối thống nhất ở cấp Chính phủ trong tiếp nhận, tập hợp và chuyển tải ý kiến của Nhân dân đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Chính phủ đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật; đánh giá nguy cơ chính sách bị lợi dụng để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình soạn thảo, thẩm định, thẩm tra.

Kiểm soát chuyển dữ liệu xuyên biên giới

Với dự án Luật An ninh dữ liệu, Chính phủ yêu cầu rà soát, bảo đảm sự tương thích giữa các cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu với hệ thống phân loại dữ liệu và cấp độ hệ thống thông tin theo pháp luật về dữ liệu, an ninh mạng, tránh chồng chéo, mâu thuẫn.

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu hoàn thiện cơ chế kiểm soát chuyển dữ liệu xuyên biên giới theo cấp độ rủi ro, bảo đảm tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và thống nhất với Luật An ninh mạng, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dự thảo Luật cũng được yêu cầu làm rõ căn cứ, tính khả thi của lộ trình mật mã kháng lượng tử và mức phạt tiền tối đa theo tỷ lệ doanh thu, có thể lên tới 5% đối với hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Cải cách mạnh mẽ công tác đấu thầu

Đối với dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu tiếp tục cải cách mạnh mẽ, đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí, gia tăng lợi ích xã hội, đồng thời bảo đảm chất lượng và tăng cường hậu kiểm.

Các quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, chỉ định thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các hành vi bị cấm và trách nhiệm của các bên phải được rà soát để bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả, tránh trùng lặp, chồng chéo với các luật liên quan.

Tháo gỡ điểm nghẽn cho công nghiệp văn hóa

Với dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Chính phủ yêu cầu xác định rõ các chính sách phát triển, trong đó làm rõ nội hàm chính sách về tài sản trí tuệ, tín dụng dựa trên tài sản trí tuệ, phát triển hạ tầng công nghiệp văn hóa và các chính sách ưu đãi đối với tài sản trí tuệ gốc, sản phẩm công nghiệp văn hóa trọng điểm.

Chính phủ cũng yêu cầu làm rõ nguồn lực để bảo đảm tính khả thi của các chính sách, hạn chế áp lực lên ngân sách nhà nước, qua đó tạo cơ sở thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển.

Các dự án luật được Chính phủ cho ý kiến tại phiên họp sẽ tiếp tục được các cơ quan chủ trì nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chất lượng trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Diệp Thảo/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng: Xây dựng và thực thi pháp luật minh bạch, sát thực tiễn
Thủ tướng: Xây dựng và thực thi pháp luật minh bạch, sát thực tiễn

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát kỹ, đảm bảo việc xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật công khai, minh bạch, sát thực tiễn. Trong đó, các nội dung phải được thể hiện rõ, không để một nội dung có thể hiểu nhiều nghĩa.

Thủ tướng: Xây dựng và thực thi pháp luật minh bạch, sát thực tiễn

Thủ tướng: Xây dựng và thực thi pháp luật minh bạch, sát thực tiễn

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát kỹ, đảm bảo việc xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật công khai, minh bạch, sát thực tiễn. Trong đó, các nội dung phải được thể hiện rõ, không để một nội dung có thể hiểu nhiều nghĩa.

Tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực đất đai để ngăn tham nhũng
Tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực đất đai để ngăn tham nhũng

VOV.VN - Đại biểu Lê Thanh Hoàn (đoàn Thanh Hóa) đề nghị Chính phủ cần đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai, cụ thể là tăng cường thực thi pháp luật và xử lý nghiêm hành vi sử dụng đất bất hợp pháp

Tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực đất đai để ngăn tham nhũng

Tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực đất đai để ngăn tham nhũng

VOV.VN - Đại biểu Lê Thanh Hoàn (đoàn Thanh Hóa) đề nghị Chính phủ cần đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai, cụ thể là tăng cường thực thi pháp luật và xử lý nghiêm hành vi sử dụng đất bất hợp pháp

Đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực thi pháp luật
Đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực thi pháp luật

VOV.VN - Hôm nay (29/6), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2021.

Đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực thi pháp luật

Đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực thi pháp luật

VOV.VN - Hôm nay (29/6), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2021.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội