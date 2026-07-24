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Chính phủ thống nhất nội dung 2 dự án luật

Thứ Sáu, 17:10, 24/07/2026
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VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) và dự án Luật Phát triển đô thị.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 194/NQ-CP ngày 23/7/2026, Chính phủ cơ bản thống nhất nội dung dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) do Bộ Tư pháp trình Chính phủ tại Tờ trình số 116/TTr-BTP ngày 7/7/2026 và Báo cáo số 574/BC-BTP ngày 21/7/2026.

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm về nội dung tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); hoàn thiện dự án Luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

chinh phu thong nhat noi dung 2 du an luat hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và chủ động báo cáo, giải trình trong quá trình thẩm tra, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo trong quá trình hoàn thiện dự án Luật này.

Tại Nghị quyết số 198/NQ-CP ngày 24/7/2026, Chính phủ cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Luật Phát triển đô thị và nội dung dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Phát triển đô thị (sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến của các Thành viên Chính phủ và hoàn thiện theo Báo cáo số 582/BC-BTP ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Bộ Tư pháp).

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, làm rõ nội hàm Khu thương mại tự do và nghiên cứu thống nhất theo hướng Khu kinh tế đặc biệt dự kiến đưa vào Luật Phát triển đô thị sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền về mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách đối với Khu kinh tế đặc biệt.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm về nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Phát triển đô thị theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trên cơ sở đó, giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Phát triển đô thị và có trách nhiệm báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

PV/VOV.VN
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