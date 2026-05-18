Chính phủ thông qua 3 chính sách Luật chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Thứ Hai, 22:36, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 18/5/2026 về chính sách của Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ thông qua 3 chính sách của Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Bộ Quốc phòng đề xuất.

Ảnh minh họa

Cụ thể:

Chính sách 1: Hoàn thiện nguyên tắc phòng, chống phổ biến bảo đảm đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và điều ước quốc tế có liên quan.

Chính sách 2: Tăng cường biện pháp quản lý, kiểm soát đặc thù các hoạt động có nguy cơ dẫn đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

Chính sách 3: Hoàn thiện cơ chế tổ chức thực thi, nguồn lực phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức xây dựng dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định, trình Chính phủ trong tháng 6 năm 2026. Phân công Phó Thủ tướng Phan Văn Giang chỉ đạo trong quá trình hoàn thiện dự án Luật này.

Việt Nam ủng hộ chống phổ biến vũ khí hạt nhân, vũ khí huỷ diệt hàng loạt

VOV.VN - Ngày 6/10, tại Trụ sở Liên hợp quốc, New York, Hoa Kỳ, Uỷ ban Giải trừ quân bị và An ninh quốc tế của Đại hội đồng Liên hợp quốc (Uỷ ban 1) tiến hành thảo luận về các vấn đề đang nổi lên hiện nay liên quan đến hoà bình, an ninh quốc tế và giải trừ quân bị, với sự tham gia của đông đảo các nước thành viên Liên hợp quốc và đại diện nhiều tổ chức quốc tế và khu vực.

Theo Báo Chính phủ
Mỹ coi fentanyl là "vũ khí hủy diệt hàng loạt"

VOV.VN - Động thái này giúp mở rộng thẩm quyền chính phủ Mỹ trong cuộc chiến chống opioid tổng hợp, chất được cho là gây ra hàng chục nghìn ca tử vong do quá liều mỗi năm.

VOV.VN - Động thái này giúp mở rộng thẩm quyền chính phủ Mỹ trong cuộc chiến chống opioid tổng hợp, chất được cho là gây ra hàng chục nghìn ca tử vong do quá liều mỗi năm.

Mỹ tổ chức huấn luyện phản ứng nhanh với vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Hàn Quốc

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự thuộc Lực lượng lục quân Mỹ vừa tiến một đợt huấn luyện đặc biệt tại Hàn Quốc nhằm nâng cao năng lực phản ứng nhanh với vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự thuộc Lực lượng lục quân Mỹ vừa tiến một đợt huấn luyện đặc biệt tại Hàn Quốc nhằm nâng cao năng lực phản ứng nhanh với vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

Nhật, Hàn, Mỹ tập trận chống vũ khí hủy diệt hàng loạt

VOV.VN - Quân đội ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản hôm qua bắt đầu tập trận chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) trên biển tại vùng biển quốc tế phía Đông Nam đảo Jeju (Hàn Quốc). 

VOV.VN - Quân đội ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản hôm qua bắt đầu tập trận chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) trên biển tại vùng biển quốc tế phía Đông Nam đảo Jeju (Hàn Quốc). 

Ukraine nói Nga muốn biến lạnh giá mùa đông thành "vũ khí hủy diệt hàng loạt"

VOV.VN - Hôm 22/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đang cố gắng sử dụng sự lạnh giá trong mùa đông này như “vũ khí hủy diệt hàng loạt” bằng cách tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev.

VOV.VN - Hôm 22/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đang cố gắng sử dụng sự lạnh giá trong mùa đông này như “vũ khí hủy diệt hàng loạt” bằng cách tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev.

Mỹ quyết ngăn cản Triều Tiên phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt trái phép của Triều Tiên đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt trái phép của Triều Tiên đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

