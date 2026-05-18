Chính phủ thông qua 3 chính sách Luật chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ thông qua 3 chính sách của Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Bộ Quốc phòng đề xuất.

Ảnh minh họa

Cụ thể:

Chính sách 1: Hoàn thiện nguyên tắc phòng, chống phổ biến bảo đảm đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và điều ước quốc tế có liên quan.

Chính sách 2: Tăng cường biện pháp quản lý, kiểm soát đặc thù các hoạt động có nguy cơ dẫn đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Chính sách 3: Hoàn thiện cơ chế tổ chức thực thi, nguồn lực phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức xây dựng dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định, trình Chính phủ trong tháng 6 năm 2026. Phân công Phó Thủ tướng Phan Văn Giang chỉ đạo trong quá trình hoàn thiện dự án Luật này.