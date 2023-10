Việt Nam ủng hộ chống phổ biến vũ khí hạt nhân, vũ khí huỷ diệt hàng loạt

Phát biểu tại cuộc họp, nhiều nước bày tỏ quan ngại trước tình hình an ninh quốc tế đang diễn biến hết sức phức tạp, trong đó có căng thẳng địa chính trị, xung đột kéo dài, chi tiêu quân sự gia tăng, vũ khí hạt nhân được hiện đại hoá… Trong bối cảnh đó, các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương, kêu gọi tăng cường cơ chế giải trừ quân bị và chống phổ biến nhằm góp phần duy trì hoà bình và an ninh quốc tế.

Chia sẻ quan điểm với các nước, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cho rằng, lĩnh vực giải trừ quân bị hiện chưa đạt được tiến triển thực chất như kỳ vọng, vì vậy, cộng đồng quốc tế cần tăng cường nỗ lực để thúc đẩy giải trừ quân bị toàn diện và triệt để, trong đó ưu tiên cao nhất là giải trừ và chống phổ biến vũ khí hạt nhân. Đại sứ tái khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là ủng hộ các nỗ lực quốc tế chống phổ biến, giải trừ quân bị toàn diện và triệt để, nhất là vũ khí hạt nhân và vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Theo đó, cần thúc đẩy triển khai Hiệp ước Cấm phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) cân bằng trên cả ba trụ cột gồm giải trừ vũ khí hạt nhân, chống phổ biến vũ khí hạt nhân và quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình.

Quang cảnh sự kiện

Đồng thời, Đại diện Việt Nam cũng kêu gọi các nước còn lại sớm ký và phê chuẩn để Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) sớm có hiệu lực. Đại sứ tái khẳng định, sẽ cùng các nước ASEAN cam kết duy trì khu vực Đông Nam Á phi vũ khí hạt nhân và vũ khí huỷ diệt hàng loạt khác, đồng thời hoan nghênh các nước sở hữu vũ khí hạt nhân ký và phê chuẩn không kèm bảo lưu đối với Nghị định thư Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ).

Bên cạnh đó, Đại diện Việt Nam cho rằng, cần quan tâm cao và có cách tiếp cận cân bằng về vấn đề vũ khí thông thường. Đại sứ bày tỏ ủng hộ sử dụng hoà bình khoảng không vũ trụ vì mục đích hoà bình cũng như bảo đảm quyền tiếp cận, khám phá và sử dụng khoảng không vũ trụ của các quốc gia trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang

Về giải pháp cho tình hình hiện nay, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh, cần tăng cường xây dựng lòng tin và giảm căng thẳng hiệu quả, thông qua việc các quốc gia dù lớn hay nhỏ cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Trong quá trình thương lượng đa phương các vấn đề liên quan đến hoà bình, an ninh và giải trừ quân bị, cần có sự cam kết chính trị mạnh mẽ, các biện pháp xây dựng lòng tin cũng như cần có sự minh bạch.

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Hoàng Giang tiếp tục khẳng định cam kết của Việt Nam đóng góp tích cực vào các công việc của Uỷ ban 1 để thúc đẩy hoà bình, an ninh và phát triển.

Ủy ban Giải trừ quân bị và An ninh quốc tế (Ủy ban 1) trực thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc, gồm đại diện của tất cả 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, có chức năng xem xét, thảo luận về giải trừ quân bị, các mối đe doạ và thách thức đối với hoà bình và an ninh quốc tế, từ đó đề ra giải pháp phù hợp. Kỳ họp lần này của Ủy ban dự kiến kéo dài đến đầu tháng 11/2023. Ủy ban 1 dự kiến thảo luận 7 nhóm đề mục, trong đó có các vấn đề quan trọng như giải trừ và chống phổ biến vũ khí hạt nhân, cải tổ bộ máy giải trừ quân bị, tăng cường an ninh quốc tế, bảo đảm an ninh an toàn ngoài khoảng không vũ trụ.