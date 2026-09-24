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Chính phủ thông qua báo cáo tiếp thu, giải trình Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi)

Thứ Năm, 19:30, 24/09/2026
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VOV.VN - Chính phủ vừa thông qua Báo cáo tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra sơ bộ đối với dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), chuẩn bị trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 283/NQ-CP ngày 24/9/2026 về việc tiếp thu, giải trình dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Chính phủ quyết nghị thông qua Báo cáo tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đối với dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) theo đề nghị của Bộ Tư pháp.

Chính phủ giao Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm về nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo quy định; giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo tiếp thu, giải trình và Tờ trình dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) để trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai; chủ động báo cáo, giải trình về nội dung hồ sơ dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) với Quốc hội, Đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

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Ảnh minh họa

Được biết, sau gần 10 năm triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản đã đạt nhiều kết quả cụ thể, đóng góp quan trọng trong việc hoàn thiện, thống nhất khung pháp lý về trình tự, thủ tục đấu giá thống nhất, chặt chẽ; hoạt động đấu giá tài sản từng bước được chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa một cách mạnh mẽ; hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản ngày càng được tăng cường cả ở Trung ương và địa phương…

Tuy nhiên, Luật Đấu giá tài sản hiện hành đã bộc lộ một số bất cập. Để tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới về phát triển dịch vụ đấu giá tài sản theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp đã triển khai nhiều hoạt động để xây dựng Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

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Đấu thầu “giá thấp” giảm hiệu quả đầu tư, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm sửa luật

VOV.VN - Các đại biểu cảnh báo cơ chế đấu thầu “giá thấp” đang gây chậm tiến độ, giảm chất lượng nhiều dự án đầu tư công, đồng thời kiến nghị sớm sửa luật. Trong bối cảnh quy mô đầu tư công tăng mạnh, cần tháo gỡ vướng mắc vốn ODA, thúc đẩy PPP và chuyển trọng tâm từ “giá rẻ” sang “chất lượng, tiến độ”.

Danh Thiết/VOV.VN
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