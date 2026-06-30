Chính phủ yêu cầu hoàn thiện 15 dự án luật, nghị quyết

Tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật ngày 27/6/2026, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 15 dự án luật, nghị quyết.

Hoàn thiện cơ chế khuyến khích, mở rộng phạm vi hòa giải ở cơ sở

Về dự án Luật Hòa giải ở cơ sơ (sửa đổi), Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện cơ chế khuyến khích, mở rộng phạm vi hòa giải ở cơ sở bảo đảm rõ ràng, khả thi trong quá trình thực hiện.

Rà soát, hoàn thiện các quy định về hòa giải viên, việc bầu hòa giải viên và tổ trưởng Tổ hòa giải, thành phần tổ hòa giải, chỉ định hòa giải viên bảo đảm đơn giản, linh hoạt, tránh hành chính hóa, phát huy dân chủ ở cơ sở, phù hợp với thực tiễn và tính chất của hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư, nghiên cứu, cân nhắc không quy định bắt buộc tổ hòa giải phải có 3 người, trong đó có nữ và người dân tộc thiểu số; nghiên cứu, hoàn thiện quy định về kinh phí bảo đảm nguồn lực cho công tác hòa giải ở cơ sở, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Phân định cụ thể giữa nhiệm vụ truyền thông chính sách và phổ biến, giáo dục pháp luật, tránh trùng lặp, chồng chéo

Về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện quy định về truyền thông chính sách và nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng hiện đại, chuyển đổi số, trong đó phân định cụ thể giữa nhiệm vụ truyền thông chính sách và phổ biến, giáo dục pháp luật, tránh trùng lặp, chồng chéo.

Nghiên cứu, rà soát các quy định về đối tượng đặc thù trong phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm đồng bộ, thống nhất với đối tượng đã được quy định trong các luật khác có liên quan, phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm về nội dung tiếp thu; hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thưòng của Nhà nước, Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các quy định về: phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm minh bạch, rõ ràng và khả thi trong quá trình triển khai thực hiện; trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước theo hướng chỉ quy định tại dự thảo Luật những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Nghiên cứu, đánh giá tác động việc phân quyền cho địa phương thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong mối quan hệ với người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án và Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại, bảo đảm phù hợp về nội dung quản lý nhà nước, điều kiện, năng lực của các địa phương và tính khả thi trong thực tiễn.

Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác bồi thường nhà nước.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiến trúc

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Kiến trúc do Bộ Xây dựng trình nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiến trúc bảo đảm sự thống nhất quản lý của Trung ương, thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân quyền, phân cấp và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, bảo đảm tính hợp lý, khả thi, phân định rõ trách nhiệm các cơ quan quản lý và các chủ thể tham gia hoạt động quản lý kiến trúc và hành nghề kiến trúc.

Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa ý kiến của Thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định (trong đó lưu ý các quy định về chứng chỉ hành nghề kiến trúc; thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề bảo đảm thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp).

Đánh giá tác động việc phân quyền cho địa phương thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm minh bạch, rõ ràng và khả thi trong quá trình thực hiện, khắc phục triệt để những lỗ hổng trong quy định hiện hành; nghiên cứu, đánh giá tác động việc phân quyền cho địa phương thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài bảo đảm phù hợp về nội dung quản lý nhà nước, điều kiện, năng lực của các địa phương và tính khả thi trong thực tiễn;

Đồng thời, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; nghiên cứu bổ sung quy định đơn vị tổ chức đưa người đi lao động ở nước ngoài có trách nhiệm phổ biến quy định pháp luật, văn hóa phong tục của nước sở tại cho người đi lao động.

Tạo đột phá về cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hải quan

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, Chính phủ yêu cầu tạo đột phá về cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính; thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến cho người khai hải quan không phụ thuộc địa giới hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo cơ sở pháp lý cho việc tái thiết kế quy trình quản lý hải quan, tái cấu trúc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin nhằm bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại, hiệu quả, tích hợp, xử lý dữ liệu tự động, ra quyết định tự động và phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy cơ quan hải quan các cấp theo hướng tinh gọn để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu bổ sung các nội dung để thể chế hóa Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 08 tháng 6 năm 2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng quy định khung và giao Chính phủ quy định chi tiết; rà soát, rút giảm danh mục các dự án phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư...

Trình Chính phủ ban hành ngay 11 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và 35 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ 1/7/2026

Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thiện các dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Đô thị đặc biệt (hoặc Luật Phát triển đô thị); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; rà soát các luật về thuế, đấu thầu, đấu giá,... để đề xuất sửa đổi đồng bộ; tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật khác có liên quan bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các dự án luật sẽ được báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp chuyên đề xây dựng pháp luật; trình Chính phủ tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2026 (hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 7/7/2026).

Khẩn trương rà soát, xây dựng các dự án luật, nghị quyết sẽ trình tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội XVI, tháng 10/2026 (trên 40 dự án) bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành ngay 11 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và 35 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.