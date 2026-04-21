Chính quyền số ở Quảng Ninh lấy người dân là trung tâm phục vụ

Từ chủ trương mọi thay đổi của bộ máy phải hướng tới phục vụ người dân tốt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn, mô hình chính quyền hai cấp và chính quyền số tại Quảng Ninh đang được triển khai sâu rộng ngay từ cơ sở. Những thay đổi đó đang được kiểm chứng rõ ràng ở cấp xã, phường, đặc khu, nơi gần dân nhất. Chính quyền đang vận hành không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng từng thủ tục, từng trải nghiệm cụ thể của người dân.

Không còn cảnh xếp hàng dài chờ đợi hay mang theo xấp giấy tờ dày cộp, tại xã Lục Hồn, tỉnh Quảng Ninh nhiều thủ tục hành chính giờ đây đã được thực hiện ngay trên điện thoại thông minh. Từ chỗ “lạ lẫm” với công nghệ, người dân nay đã trở thành chủ thể chủ động trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Nhưng phía sau sự thuận tiện ấy là áp lực không nhỏ đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, những người vừa làm, vừa thích nghi với cách vận hành mới.

Chị Sái Thị Thủ, Công chức Trung tâm phục vụ hành chính công xã Lục Hồn cho biết: “Hiện nay, người dân đến làm thủ tục cơ bản đều sử dụng điện thoại thông minh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn quên mật khẩu nên cán bộ phải hỗ trợ lấy lại. Đối với thủ tục chứng thực thì quy trình hiện nay đã được phân cấp, ủy quyền cho lãnh đạo xã trực tiếp xác nhận nên việc giải quyết không gặp vướng mắc. Những ngày cao điểm, trung bình mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận khoảng 40-50 hồ sơ. Nhìn chung, khối lượng công việc khá lớn nhưng vẫn đảm bảo giải quyết đúng quy trình”.

Từ câu chuyện ở một xã vùng cao ở tỉnh Quảng Ninh, có thể thấy rõ một thực tế, khi bộ máy được tinh gọn, quyền hạn được phân cấp sâu hơn, thì trách nhiệm của những cán bộ cấp cơ sở, nơi gần dân nhất càng phải cao hơn. Ở đô thị, áp lực ấy còn trở nên rõ rệt hơn trong giai đoạn chuyển đổi sang mô hình chính quyền hai cấp.

Ông Nguyễn Đăng Bảy, phường Bãi Cháy cho rằng, sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, giai đoạn đầu rất vất vả. Cán bộ phải chuyển từ mô hình cũ sang mô hình mới nên cần thời gian để tiếp cận, tích lũy kinh nghiệm. Áp lực công việc rất lớn vì nhiều nội dung trước đây do nhiều cấp thực hiện, nay dồn về hai cấp nên khối lượng công việc tăng lên đáng kể.

"Đặc biệt, yêu cầu về chuyển đổi số rất cao, cán bộ cơ sở phải biết sử dụng các nền tảng số để xử lý công việc. Tuy nhiên, không phải ai cũng đáp ứng ngay được, nhất là với những cán bộ lớn tuổi. Dù vậy, theo thời gian, việc vận hành chính quyền hai cấp sẽ dần đi vào ổn định. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ từ cơ sở đến phường được nâng lên rõ rệt, nhiều cán bộ làm việc cả ngày nghỉ để hoàn thành nhiệm vụ”, ông Nguyễn Đăng Bảy nói.

Bà Đinh Thị Nhung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bãi Cháy cho biết, trước đây, đội ngũ cán bộ còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đến nay đã từng bước được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Với những khó khăn đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường xác định trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trước hết, mỗi cán bộ phải chủ động tự học tập, tự nghiên cứu. Việc tự học không chỉ qua tài liệu mà còn thông qua trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, gắn với thực tiễn công việc. Cùng với đó, địa phương tiếp tục cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm; đồng thời rà soát, sắp xếp đội ngũ theo hướng đúng người, đúng việc, chú trọng nâng cao năng lực thực tiễn của cán bộ.

"Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều dễ nhận thấy nhất là sự thay đổi trong cách vận hành bộ máy. Chính quyền đã chuyển rõ sang hướng phục vụ người dân, không chỉ là thay đổi trên giấy tờ mà thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nhanh hơn, sát với nhu cầu của người dân hơn. Bộ máy hành chính từng bước được củng cố, nâng cao năng lực, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình và từ đó đưa ra những giải pháp, sản phẩm cụ thể trong công việc”, bà Đinh Thị Nhung cho biết.

Không chỉ dừng lại ở cải cách thủ tục, chuyển đổi số đang mở ra một cách tiếp cận mới trong quản trị và phục vụ, nơi chính quyền không chỉ “giải quyết hồ sơ”, mà còn chủ động “cung cấp dịch vụ”. Theo ông Bùi Hoàng Giang, Bí thư Đảng uỷ phường Yên Tử, thực hiện Nghị quyết 57, phường Yên Tử đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nội dung cụ thể gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội và lấy người dân làm trung tâm trong quá trình phục vụ.

"Trong lĩnh vực du lịch, địa phương đã xây dựng các phần mềm 360 độ giới thiệu di tích, danh lam thắng cảnh Yên Tử, giúp người dân và du khách có thể tiếp cận từ xa qua internet. Đồng thời, đang phát triển các ứng dụng trên điện thoại để hỗ trợ tra cứu dịch vụ công, điểm du lịch, lưu trú, ẩm thực trên địa bàn. Đối với cải cách hành chính, tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt khoảng 98%, gần như 100% văn bản được ký số. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời làm cho quá trình xử lý công việc nhanh hơn, đồng bộ hơn”, ông Bùi Hoàng Giang thông tin.

Những chuyển động từ cấp cơ sở ở tỉnh Quảng Ninh đang được kết nối từ các chính sách và giải pháp đồng bộ ở cấp tỉnh. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện tỉnh đang thực hiện Nghị quyết 66 ngày 26/3/2025 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026. Hiện toàn tỉnh có 2.267 thủ tục hành chính, trong đó cấp tỉnh là 1.860 thủ tục, cấp xã là 407 thủ tục.

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu nói: “Về dịch vụ công trực tuyến toàn trình, hiện có 1.772 thủ tục cấp tỉnh và 289 thủ tục cấp xã được cung cấp trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt trên 80%, trong đó cấp tỉnh đạt 94,7%, cấp xã đạt 93,6%. Đặc biệt, các trung tâm phục vụ hành chính công từ tỉnh đến cơ sở đang được xác định là trung tâm chuyển đổi số. 100% hồ sơ được số hóa đầu vào, đầu ra, giúp người dân có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính”.

Mục tiêu của Quảng Ninh là tạo ra một môi trường phục vụ thực chất, nơi mỗi thủ tục được rút gọn, mỗi quy trình được tối ưu. Ông Phạm Đức Thắng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, nhất là trong các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng:

“Mục tiêu là giảm 50% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ so với trước đây; đồng thời loại bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết. Quảng Ninh phấn đấu duy trì nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh, đồng thời triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với yêu cầu phải có sản phẩm, kết quả cụ thể, có thể kiểm đếm được”, ông Phạm Đức Thắng nhấn mạnh.

Từ một thao tác đăng nhập, một hồ sơ được xử lý nhanh hơn, đến một bộ máy vận hành gọn hơn. Chính những thay đổi đó đang cho thấy một bộ máy hành chính đang dịch chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”. Khi quyền hạn được phân cấp, công nghệ được ứng dụng và trách nhiệm được đặt đúng chỗ thì việc phục vụ người dân sẽ nhanh hơn, thực chất hơn. Và khi người dân thực sự trở thành trung tâm, mọi cải cách dù lớn hay nhỏ mới thực sự có ý nghĩa bền vững.