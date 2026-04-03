Chính thức vận hành nền tảng số Thi hành án dân sự

Ngày 3/4, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ khai trương nền tảng số Thi hành án dân sự, đánh dấu bước ngoặt cho kết quả chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự, nâng cao sự hài lòng của người dân theo hướng hiện đại, thông minh, số hoá, ứng dụng AI và kết nối dữ liệu đúng – đủ - sạch – sống.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh và các đại biểu bấm nút khai trương nền tảng số Thi hành án dân sự.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư pháp trong việc chỉ đạo xây dựng Nền tảng số về Thi hành án dân sự một cách có hệ thống, khoa học, bài bản, được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc và trong một thời gian rất ngắn đã đạt được kết quả tích cực.

Theo Phó Thủ tướng, việc đưa nền tảng số về thi hành án dân sự vào vận hành không chỉ thể hiện sự đổi mới về tư duy, công nghệ mà còn là sự chuyển đổi căn bản từ phương thức quản lý truyền thống sang phương thức quản trị hiện đại trên dữ liệu số, kết hợp và cập nhật theo thời gian thực; từ xử lý thủ công sang ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ thi hành án dân sự - một lĩnh vực quan trọng, bảo đảm tính nghiêm minh pháp luật, tính hiệu lực của bản án và quyết định được thi hành.

Nền tảng số về Thi hành án dân sự được xây dựng và vận hành đã hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự tập trung, kết nối, liên thông, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Đồng thời tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Lễ khai trương.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện Nền tảng số theo nguyên tắc ổn định, an toàn, hiệu quả, thực chất; bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, sẵn sàng chia sẻ với các hệ thống liên quan, lấy kết quả thực tiễn làm thước đo. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp; ứng dụng rộng rãi trong công tác thi hành án dân sự.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; gắn kết chặt chẽ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và hoạt động tư pháp.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện thể chế pháp lý về chuyển đổi số trong thi hành án dân sự, xác lập đầy đủ giá trị pháp lý của dữ liệu số, hồ sơ điện tử, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Phó Thủ tướng lưu ý phải đặc biệt coi trọng chất lượng dữ liệu, dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống”, đồng thời gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu trong việc cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, từng bước hình thành đội ngũ “công chức số”, làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu đáp từ.

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với Bộ Tư pháp nói chung và hệ thống Thi hành án dân sự nói riêng, sau một năm phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là Tập đoàn FPT, cùng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương để xây dựng nền tảng số phục vụ công tác thi hành án dân sự một cách thực chất, hiệu quả.

Bộ trưởng khẳng định, Bộ Tư pháp sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng thời giao Cục Quản lý Thi hành án dân sự cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và giải pháp triển khai, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này. Kết quả thực hiện phải được đo lường bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và bằng kết quả thông qua thực tiễn các chỉ tiêu về việc và về tiền được Quốc hội, Chính phủ giao.

Từ ngày 1/10/2025 đến ngày 31/3/2026, nền tảng số Thi hành án dân sự ghi nhận gần 900.000 biên lai điện tử được phát hành, tổng thu gần 60.000 tỷ đồng. 100% quyết định thi hành án được ban hành trên môi trường số với hơn 800.000 hồ sơ và hơn 2 triệu văn bản được quản lý, cập nhật số. Toàn bộ quy trình tiếp công dân, giải quyết đơn thư và khiếu nại, tố cáo được thực hiện trên môi trường số. Nền tảng tạo lập môi trường số toàn trình, chuyên nghiệp trong thi hành án dân sự, chuyển hóa dữ liệu thành công cụ quản trị và phục vụ người dân, với 4 đột phá nổi bật: số hóa toàn trình nghiệp vụ thi hành án dân sự; kết nối, chia sẻ dữ liệu - cắt giảm thủ tục hành chính; quản trị, điều hành thông minh bằng dữ liệu; ứng dụng AI và công nghệ số toàn diện.

