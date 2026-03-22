中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tạm ngưng thi hành Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Chủ Nhật, 10:19, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thường trực Chính phủ thống nhất kéo dài thời hạn tạm ngưng hiệu lực Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66 về an toàn thực phẩm đến khi Luật An toàn thực phẩm sửa đổi có hiệu lực. Bộ Y tế trình phương án mới trước ngày 28/3.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 141/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ về xử lý các vướng mắc, bất cập của Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP về an toàn thực phẩm (ATTP).

Theo thông báo, ngày 16/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xử lý các vướng mắc, bất cập của Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/1/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ATTP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/1/2026 về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Ảnh minh họa

Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, lãnh đạo các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, đại diện lãnh đạo Bộ Công an.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế, ý kiến của các đại biểu dự họp, Thường trực Chính phủ thống nhất kết luận một số nội dung quan trọng.

Theo đó, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, rà soát, báo cáo, trình Chính phủ trước ngày 28/3/2026 để xem xét, ban hành Nghị quyết của Chính phủ nhằm:

Kéo dài thời hạn tạm ngưng hiệu lực Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66.13 theo quy định tại Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP ngày 4/2/2026 của Chính phủ về tạm ngưng hiệu lực Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66.13 cho đến khi Luật ATTP (sửa đổi) và Nghị định hướng dẫn Luật ATTP (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

Tăng cường thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm đề cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý ATTP; đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, giám sát bảo đảm ATTP.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành dự án Luật ATTP (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI.

Đồng thời xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật ATTP (sửa đổi) và chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai cùng lúc với việc xây dựng và trình dự án luật.

Bộ Y tế thành lập Tổ công tác do Bộ trưởng Bộ Y tế làm tổ trưởng, thành viên gồm lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Công an, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ nêu tại thông báo này.

Trước đó, Nghị định 46, Nghị quyết 66.13 hướng dẫn thực hiện Luật ATTP được ban hành và có hiệu lực từ 26/1. Quy định mới đặt ra nhiều yêu cầu quản lý chặt chẽ hơn, đặc biệt với thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và hoạt động kiểm tra nhà nước về ATTP.

Việc thiếu các văn bản hướng dẫn khiến hoạt động nhập khẩu thực phẩm, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thực phẩm rơi vào tình trạng ách tắc trên phạm vi cả nước.

Các mặt hàng bị ảnh hưởng chủ yếu là nông sản tươi, sản phẩm sơ chế có nguồn gốc thực vật như rau, củ, quả, gạo, lúa, sắn, cùng một số thực phẩm đã qua chế biến, đóng gói sẵn.

Sau đó Chính phủ đồng ý lùi thực hiện cả hai văn bản trên đến ngày 15/4. Trong thời gian này, các quy định về ATTP với thực phẩm, nông sản nhập khẩu thực hiện theo quy định cũ (Nghị định 15).

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: an toàn thực phẩm Nghị định 46/2026 Nghị quyết 66.13 Phạm Minh Chính Bộ Y tế tạm ngưng hiệu lực nhập khẩu thực phẩm kiểm tra hậu kiểm Luật ATTP sửa đổi quản lý thực phẩm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dời thời hạn áp dụng Nghị định 46, doanh nghiệp thực phẩm vẫn âu lo
Dời thời hạn áp dụng Nghị định 46, doanh nghiệp thực phẩm vẫn âu lo

VOV.VN - Những vướng mắc trong thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm, cụ thể là Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13 của Chính phủ khiến hàng hóa ách tắc tại các cảng nhiều ngày qua, đã được tháo gỡ bằng Nghị quyết số 09/2026 ngày 4/2, dời thời hạn áp dụng Nghị định 46 đến ngày 15/4. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn âu lo.

Bài học tháo gỡ điểm nghẽn của điểm nghẽn nhìn từ việc tạm dừng Nghị định 46
Bài học tháo gỡ điểm nghẽn của điểm nghẽn nhìn từ việc tạm dừng Nghị định 46

VOV.VN - Từ việc tạm dừng Nghị định 46, một vấn đề cần rút ra trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật: Không chỉ ở mục tiêu của chính sách, mà ở năng lực dự báo, đánh giá tác động và tinh thần “đứng trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam”, đúng như yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Lập đường dây nóng gỡ vướng cho hàng hóa ách tắc thực phẩm xuất nhập khẩu
Lập đường dây nóng gỡ vướng cho hàng hóa ách tắc thực phẩm xuất nhập khẩu

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường thiết lập đường dây nóng tiếp nhận, hướng dẫn kịp thời các cầm đi vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 46/2026, giải phóng hàng hóa phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục