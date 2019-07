Rất nhiều thông điệp quan trọng đã được đưa ra tại Phiên họp thứ 16 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng diễn ra ngày hôm qua (26/7) tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, thông điệp quan trọng nhất là: công tác phòng, chống tham nhũng không được chùng xuống, không được ngơi nghỉ mà cần được đẩy mạnh hơn nữa, quyết tâm hơn nữa nhằm làm trong sạch bộ máy, góp phần chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn khẳng định quyết tâm trong công cuộc phòng chống tham nhũng. Ảnh: KT

Tại phiên họp này, bức tranh phòng, chống tham nhũng từ Trung ương tới địa phương trong nửa đầu năm 2019 đã được khái quát trong những con số ấn tượng, trong những cái tên mà chỉ nghe qua cũng thấy xót xa về sự thất thoát tiền bạc của Nhà nước với hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng như vụ án tại Vinashin, ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, sai phạm về đất đai tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành... Những vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm đã được đưa ra xét xử. Những cán bộ thoái hóa, biến chất đã được điểm mặt, chỉ tên, dù nghỉ hưu hay đương chức ...

Nhưng, điều đáng mừng nhất như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đó là đã bớt đi tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, tình trạng tham nhũng vặt, đã khắc phục được những yếu kém trong khâu thu hồi tài sản hay tình trạng án treo... Rõ đến đâu làm đến đấy. Làm có căn cứ, bằng chứng, thận trọng để không bỏ lọt cũng như quy oan cho người không có tội. Hàng loạt quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị định của Chính phủ đã được ban hành nhằm ngăn chặn từ gốc những biểu hiện tham nhũng…

Nhân dân phấn khởi, tin tưởng khi lại thấy không khí “đốt lò” tiếp tục lan tỏa trong xã hội mà có những thời điểm, họ từng lo lắng, trăn trở rằng, công cuộc phòng chống tham nhũng có thể chậm lại, có thể trùng xuống. Nhưng, nhân dân đã thật sự yên tâm hay chưa? Câu chả lời chắc chắn là chưa thể yên tâm, chưa thể bằng lòng.

Sự tăng trưởng nào cũng đáng được ghi nhận nhưng sự “tăng trưởng” về số lượng vụ án, số lượng bị can, số cán bộ bị kỷ luật về hành vi tham nhũng… là sự “tăng trưởng” đáng buồn nhất. Tổng kết của các cơ quan chức năng cho thấy, 6 tháng qua, số vụ tham nhũng tăng 13,5% , số bị can tăng gần 33%. 123 tổ chức Đảng, hơn 7.900 đảng viên vi phạm, trong đó 256 đảng viên bị kỷ luật do có hành vi tham nhũng, cố ý làm trái, tăng 21 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018.

Nghiêm trọng hơn, trong nửa đầu năm 2019, 1 tổ chức đảng, 13 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, cả đương chức, cả nghỉ hưu đã bị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật. Con số này đã nối dài danh sách số cán bộ cao cấp bị xử lý kỷ luật suốt từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay.

Bởi vậy, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói, dứt khoát không có chuyện dừng lại hay ngập ngừng, phải kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng. Toàn Đảng, toàn dân phải quyết tâm hơn nữa, đạt được nhiều kết quả hơn nữa, góp phần chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đây là yêu cầu của cách mạng, là nhu cầu, tình cảm, nguyện vọng, mong muốn của Đảng, của nhân dân.

Đại hội đảng bộ các cấp sẽ được tổ chức trong năm 2020, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Trong một bài viết hồi tháng 6 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ các cấp là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Còn tại phiên họp lần này, Nhà lãnh đạo cao nhất đất nước một lần nữa khẳng định: “Dứt khoát không để lọt những người có biểu hiện tham ô, tham nhũng, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức vào cấp ủy sắp tới. Nơi nào để xảy ra thì nơi đó sẽ bị kỷ luật”.

Thông điệp mạnh mẽ ấy sẽ được hiện thực hóa trong những giải pháp về phòng chống tham nhũng cho những tháng còn lại của năm 2019 cũng như những năm tiếp theo./.