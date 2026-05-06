Chủ tịch HĐND TP.HCM: Quyết liệt giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Nỗi lo ngập úng, kẹt xe, dự án treo

Tại buổi tiếp xúc cử tri của Tổ Đại biểu Quốc hội số 1 (Đoàn ĐBQH TP.HCM khóa XVI), hàng loạt vấn đề dân sinh được đưa ra. Cử tri các phường Thuận An, Lái Thiêu, An Phú, Thuận Giao, Bình Hòa (các phường thuộc khu vực TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ) đã thẳng thắn bày tỏ sự lo ngại về tình trạng hạ tầng xuống cấp và dự án chậm triển khai.

Trong đó có tình trạng "cứ mưa là ngập" trên tuyến đường Cách mạng Tháng Tám (đoạn qua phường Thuận An, TP.HCM) do hệ thống cống thoát nước quá nhỏ, lạc hậu so với tốc độ đô thị hóa, khiến đời sống người dân đảo lộn mỗi khi mùa mưa đến.

Bà Nguyễn Thị Lễ, người dân sống trên đường Cách mạng Tháng Tám, chia sẻ: “Hậu quả đầu tiên là xe chạy qua khi đường ngập khiến nước tràn mạnh vào nhà, làm hư hỏng cửa và đồ đạc. Chúng tôi phải dùng những tấm tôn để hàn chắn lại. Nếu không có những tấm tôn này, nước sẽ ngập cao quá đầu gối, có khi lên tới 70 cm. Tôi mong các cấp sớm nới rộng miệng hố ga và có hướng xử lý kịp thời”.

Việc chậm tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 và sự hiện diện bất hợp lý của trạm thu phí Lái Thiêu trên Quốc lộ 13 (hay còn gọi là trạm thu phí cầu Phú Long) cũng được nhắc đến như một tác nhân tai nạn giao thông, ùn tắc kéo dài.

Ông Hứa Văn Sang (69 tuổi, khu phố Chợ, phường Lái Thiêu) cho rằng, cách phân luồng tại đây chưa hợp lý, gây ra nhiều khó khăn cho người dân.

Ông Sang kiến nghị: “Người dân sinh sống gần cầu rất khó khăn để về nhà mình. Nếu từ cầu Phú Long rẽ về hướng chợ Lái Thiêu, chúng tôi buộc phải đi vòng qua đường Vĩnh Phú 42 rồi quẹo ngược trở lại. Do đó, nhiều người đã đi ngược chiều để về nhà nhanh hơn, tiềm ẩn rủi ro tai nạn rất cao. Tôi đề nghị di dời trạm thu phí cầu Phú Long đến một địa điểm khác cho an toàn hơn”.

Đặc biệt, cử tri bày tỏ sự thất vọng trước dự án Bệnh viện 1.500 giường (Bệnh viện Đa khoa Bình Dương). Một công trình được người dân đặt kỳ vọng sẽ là nơi chăm sóc sức khỏe hiện đại của khu vực nhưng xây dựng suốt 12 năm vẫn chưa thể đi vào hoạt động, gây lãng phí nghiêm trọng.

Khu dân cư Tân Vũ Minh chưa được đầu tư hạ tầng trở nên nhếch nhác

Về các dự án nhà ở, cử tri phản ánh tình trạng "đem con bỏ chợ" của một số chủ đầu tư tại các khu dân cư trên địa bàn này như: Minh Tuấn, Tân Vũ Minh, Việt – Sing, không xây dựng vỉa hè, đèn chiếu sáng và cấp sổ đất cho dân.

Quyết liệt xử lý sai phạm và đẩy nhanh tiến độ hạ tầng

Trước những ý kiến từ cử tri, đại diện Tổ đại biểu và đại diện các sở, ngành TP.HCM đã trực tiếp trả lời từng vấn đề cụ thể.

Về hạ tầng giao thông, Quốc lộ 13 đoạn qua Bình Dương cũ hiện đã cơ bản có mặt bằng sạch để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án; riêng đoạn thuộc TP.HCM cũ dự kiến sẽ khởi công vào cuối năm 2026.

Trạm thu phí Lái Thiêu cũng đang trong diện xem xét di dời để giải tỏa áp lực giao thông. Dự án Bệnh viện 1.500 giường, Sở Y tế đang cùng Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào sử dụng để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Đối với các khu dân cư chưa đầu tư hạ tầng, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, thẳng thắn nhìn nhận: “Trước đây do thiếu sự giám sát chặt chẽ, một số chủ đầu tư chưa hoàn thiện hạ tầng đã bán đất rồi rời đi, dẫn đến khó khăn trong việc bàn giao cho địa phương quản lý. Chúng tôi yêu cầu các chủ đầu tư phải thực hiện ngay trách nhiệm của mình”.

Ông Võ Văn Minh cho biết thêm: “Sắp tới chúng tôi sẽ kiến nghị đưa vào Luật Đô thị đặc biệt những cơ chế để tháo gỡ điểm nghẽn này. Tùy tình hình, trong trường hợp chủ đầu tư gặp khó khăn, Nhà nước có thể xem xét tiếp nhận lại các khu này để tiếp tục đầu tư hạ tầng phục vụ người dân.

Về vấn đề cấp sổ đất, thành phố đang chỉ đạo gỡ vướng mắc theo từng dự án cụ thể. Theo quy định mới, các dự án sẽ bị siết chặt quản lý, không được phép xây dựng khi chưa có sổ nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân.

Kết thúc buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh khẳng định các đại biểu sẽ thực hiện hết trách nhiệm, giám sát quyết liệt để các sở, ngành xử lý dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền, nhằm lấy lại niềm tin trong nhân dân.

Tổ đại biểu gồm các đại biểu: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; ông Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV WTC Becamex.