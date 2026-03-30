中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP.HCM

Thứ Hai, 10:17, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021–2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026–2031.

Sáng 30/3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự chủ chốt của HĐND, UBND TP và bầu Hội thẩm Nhân dân của TAND theo quy định.

Ong vo van minh tai dac cu chu tich hDnd tp.hcm hinh anh 1
Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: Hà Khánh)

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. 

Tại kỳ họp, với đa số phiếu tán thành, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021–2026 tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026–2031.

Ong vo van minh tai dac cu chu tich hDnd tp.hcm hinh anh 2
Các đại biểu HĐND TP.HCM bỏ phiếu bầu các chức danh (Ảnh: Hà Khánh)

Ông Võ Văn Minh sinh năm 1972, quê tại TP.HCM. Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Kỹ sư Điện, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi đảm nhiệm các chức vụ tại TP.HCM, ông Võ Văn Minh có nhiều năm công tác và giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại tỉnh Bình Dương như: Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương.

Ong vo van minh tai dac cu chu tich hDnd tp.hcm hinh anh 3
Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TP.HCM (Ảnh: Hà Khánh)

Từ tháng 7/2021, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Đến ngày 1/7/2025, sau khi TP.HCM sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Võ Văn Minh được chỉ định làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Hiện ông Võ Văn Minh là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã bầu các Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026–2031, gồm: ông Nguyễn Văn Thọ, ông Nguyễn Văn Dũng, ông Huỳnh Thanh Nhân và bà Nguyễn Trường Nhật Phượng. 

HĐND TP.HCM cũng bầu các chức danh lãnh đạo các ban HĐND gồm: ông Hoàng Tùng làm Trưởng Ban Đô thị; bà Phạm Quỳnh Anh làm Trưởng Ban Pháp chế; ông Cao Thanh Bình làm Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội và ông Nguyễn Công Danh làm Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách.

ong_vo_van_minh.jpg

Ông Võ Văn Minh làm Chủ tịch HĐND TP.HCM mới

VOV.VN - Theo Nghị quyết số 1735 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 24/6, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Hà Khánh - Duy Phương/VOV-TP.HCM
Tag: HĐND TPHCM Võ Văn Minh Chủ tịch HĐND tái đắc cử
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM tiếp tục sắp xếp tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập

VOV.VN - Ngày 26/3, Ủy ban bầu cử TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

VOV.VN - Ngày 26/3, Ủy ban bầu cử TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

TP.HCM công bố 125 đại biểu trúng cử HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

VOV.VN - Kỳ bầu cử thành công với 99% trong hơn 9,5 triệu cử tri đi bầu. Đáng chú ý, danh sách nhiệm kỳ này ghi nhận nhiều doanh nhân trúng cử.

VOV.VN - Kỳ bầu cử thành công với 99% trong hơn 9,5 triệu cử tri đi bầu. Đáng chú ý, danh sách nhiệm kỳ này ghi nhận nhiều doanh nhân trúng cử.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội