Ông Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP.HCM

Sáng 30/3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự chủ chốt của HĐND, UBND TP và bầu Hội thẩm Nhân dân của TAND theo quy định.

Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: Hà Khánh)

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Tại kỳ họp, với đa số phiếu tán thành, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021–2026 tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026–2031.

Các đại biểu HĐND TP.HCM bỏ phiếu bầu các chức danh (Ảnh: Hà Khánh)

Ông Võ Văn Minh sinh năm 1972, quê tại TP.HCM. Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Kỹ sư Điện, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi đảm nhiệm các chức vụ tại TP.HCM, ông Võ Văn Minh có nhiều năm công tác và giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại tỉnh Bình Dương như: Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TP.HCM (Ảnh: Hà Khánh)

Từ tháng 7/2021, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Đến ngày 1/7/2025, sau khi TP.HCM sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Võ Văn Minh được chỉ định làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Hiện ông Võ Văn Minh là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã bầu các Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026–2031, gồm: ông Nguyễn Văn Thọ, ông Nguyễn Văn Dũng, ông Huỳnh Thanh Nhân và bà Nguyễn Trường Nhật Phượng.

HĐND TP.HCM cũng bầu các chức danh lãnh đạo các ban HĐND gồm: ông Hoàng Tùng làm Trưởng Ban Đô thị; bà Phạm Quỳnh Anh làm Trưởng Ban Pháp chế; ông Cao Thanh Bình làm Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội và ông Nguyễn Công Danh làm Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách.