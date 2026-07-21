Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Phát biểu tại buổi tiếp, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất dựa trên sự tin cậy chính trị cao. Hiện nay, Nhật Bản giữ vị trí là đối tác kinh tế lớn thứ tư và là nhà đầu tư lớn thứ ba của Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều biến động phức tạp, hai nước đã xác định tầm nhìn phát triển mới cho quan hệ song phương.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản do ông Koichi Hagiuda, Quyền Tổng Thư ký LDP làm Trưởng đoàn

Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, trong bối cảnh địa chính trị thế giới biến động phức tạp, Việt Nam và Nhật Bản cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Trọng tâm là chuyển đổi các kết nối chiến lược từ cam kết cấp cao thành những lĩnh vực hợp tác thực chất, hiệu quả. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, kết quả chuyến thăm, làm việc của Quyền Tổng Thư ký LDP Koichi Hagiuda sẽ tạo dấu mốc mới trong việc tăng cường hơn nữa hợp tác trực tiếp giữa hai Đảng; đồng thời đề nghị xây dựng cơ chế hợp tác, đối thoại lý luận và thảo luận chính sách thường niên giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản. Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, cơ chế đối thoại này sẽ là diễn đàn để hai bên trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo và đặc biệt là kinh nghiệm để vượt qua những thách thức mang tính thời đại, đưa mỗi nước cũng như quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới.

Quang cảnh buổi tiếp.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cũng đề nghị thúc đẩy hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương với Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, nhất là Hội đồng Nghiên cứu chính sách của LDP theo hướng thiết thực, thường xuyên và gắn nghiên cứu với tham vấn chính sách; tăng cường trao đổi Đoàn nghiên cứu và chuyên gia...

Trân trọng cảm ơn GS.TS Nguyễn Xuân Thắng và các đại biểu Việt Nam đã dành thời gian đón tiếp, Quyền Tổng Thư ký LDP Koichi Hagiuda ghi nhận và đánh giá cao những đề xuất về cơ chế đối thoại định kỳ giữa hai Đảng trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm; đồng thời cho biết sẽ chuyển những đề xuất này tới Ban Lãnh đạo LDP để thảo luận, sớm triển khai khung hợp tác phù hợp.

Nhất trí với những chia sẻ, trao đổi của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, ông Koichi Hagiuda khẳng định sự nhất quán trong nhận thức của đảng cầm quyền và đảng đối lập của Nhật Bản về tầm quan trọng của quan hệ với Việt Nam. Ông Koichi Hagiuda bày tỏ mong muốn thắt chặt hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ bán dẫn.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và ông Hagiuda Koichi, Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản với các đại biểu.

Tại buổi tiếp, hai bên cũng dành thời gian thảo luận về những định hướng hợp tác cụ thể trong thời gian tới, những lĩnh vực thế mạnh và có tiềm năng; các thách thức mang tính thời đại mà hai nước đã, đang phải đối mặt như già hóa dân số và thiếu hụt nguồn nhân lực... Việc trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực này được khẳng định là cần thiết, là động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia trong giai đoạn tới.