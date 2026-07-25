Theo Quyết định số 1197/QĐ-CTN, Chủ tịch nước quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp, nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn Bộ binh 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng vì đã hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy, cứu người bị nạn, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Quyết định truy tặng được Chủ tịch nước ký ngày 25/7/2026.

Chủ tịch nước quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp.

Trước đó, trong quá trình được Trung đoàn giải quyết nghỉ phép tiêu chuẩn năm 2026 (từ ngày 19/7/2026), khoảng 12h, ngày 20/7/2026, tại địa bàn làng Tai Pêr, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai, Thượng sĩ Kpă Thiêp phát hiện có 2 người gặp nguy hiểm do sự cố điện. Với tinh thần dũng cảm, không quản hiểm nguy, Thượng sĩ Kpă Thiêp đã nhanh chóng lao vào cứu được 02 người dân là Rmah Việt (sinh năm 1999) và Rah Lan HNom (sinh năm 1996). Hiện nay 02 người dân sức khỏe đã phục hồi.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hành động cứu người, Thượng sĩ Kpă Thiêp dù đã cứu được 02 người dân nhưng bản thân lại không may bị điện giật, ngất xỉu. Mặc dù được người dân và lực lượng chức năng khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng Thượng sĩ Kpă Thiêp đã tử vong vào khoảng 13h cùng ngày.

Thượng sĩ Kpă Thiêp, nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn Bộ binh 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng.

Hành động dũng cảm của Thượng sĩ Kpă Thiêp là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tinh thần dũng cảm, sẵn sàng quên thân mình để bảo vệ tính mạng của Nhân dân; góp phần tô thắm truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và tỏa sáng hình ảnh, phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Thượng sĩ Kpă Thiêp không còn nữa là một mất mát to lớn đối với gia đình, đơn vị nhưng để lại một tấm gương sáng về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp cho thế hệ trẻ trong Quân đội hôm nay và mai sau học tập, noi theo.Mặc dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, gia đình chủ yếu dựa vào làm nông, 02 con nhỏ tuổi (con thứ nhất sinh năm 2022, con thứ hai sinh năm 2025). Song với mong muốn thực hiện lý tưởng cống hiến của mình, tháng 2/2025, đồng chí Kpă Thiệp hăng hái lên đường nhập ngũ, vinh dự, tự hào thực hiện trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng sĩ Kpă Thiêp sinh ngày 7/3/2006 tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Ngay từ khi còn là học sinh, đồng chí Kpă Thiệp đã sớm hình thành trong mình ý thức trách nhiệm công dân và lý tưởng của người thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, ước mơ trở thành người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Sau khi kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 28, đồng chí được biên chế về công tác tại Tiểu đội 3, Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10. Mặc dù thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị có nhiều khó khăn, vất vả nhưng Thượng sĩ Kpă Thiệp luôn thể hiện tinh thần vượt khó, nhiệt tình, trách nhiệm, cầu thị, ham học hỏi, đoàn kết, gắn bó, thương yêu đồng chí, đồng đội, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đồng chí luôn được chỉ huy đơn vị và đồng chí, đồng đội tin tưởng, quý mến.