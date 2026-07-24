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Truy tặng Bằng khen với Thượng sĩ Kpă Thiêp dũng cảm cứu người bị điện giật

Thứ Sáu, 22:58, 24/07/2026
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VOV.VN - Ngày 24/7, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa quyết định truy tặng Bằng khen cho Thượng sĩ Kpă Thiêp, chiến sĩ Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, vì có thành tích đặc biệt xuất sắc, dũng cảm cứu người gặp nạn.

Thượng sĩ Kpă Thiêp (SN 2006, trú tại làng Tào Roòng, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai), thuộc Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34. Anh được truy tặng Bằng khen vì hành động dũng cảm cứu người gặp nạn tại khu vực làng Tai Pêr, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 20/7, trong thời gian nghỉ phép tại quê nhà, Thượng sĩ Kpă Thiêp cùng vợ đi làm rẫy về thì phát hiện hai người dân bị điện giật, bất tỉnh. Không quản hiểm nguy, anh đã lao vào khu vực nguy hiểm để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Nhờ hành động kịp thời của anh, hai người dân được cứu sống và hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, Thượng sĩ Kpă Thiêp bị sốc rung tim dẫn đến suy tim do dòng điện, không qua khỏi.

Trước đó, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) đã ký quyết định truy thăng quân hàm từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ đối với quân nhân Kpă Thiêp.

truy tang bang khen voi thuong si kpa thiep dung cam cuu nguoi bi dien giat hinh anh 1
Thượng sĩ Kpă Thiêp dũng cảm quên mình cứu người, ra đi ở tuổi 20.

Nhờ hành động kịp thời của anh, hai người dân được cứu sống và hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, Thượng sĩ Kpă Thiêp bị sốc rung tim dẫn đến suy tim do dòng điện, không qua khỏi.

Trước đó, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) đã ký quyết định truy thăng quân hàm từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ đối với quân nhân Kpă Thiêp.

Việc truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai là sự ghi nhận đối với tinh thần dũng cảm, sẵn sàng quên mình cứu người của người chiến sĩ trẻ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về trách nhiệm, lòng quả cảm và hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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Chiến sĩ Quân đoàn 34 dũng cảm quên mình cứu 2 người dân bị điện giật

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Chiến sĩ Quân đoàn 34 dũng cảm quên mình cứu 2 người dân bị điện giật

Chiến sĩ Quân đoàn 34 dũng cảm quên mình cứu 2 người dân bị điện giật

VOV.VN - Ngày 20/7, trong thời gian nghỉ phép tại quê nhà, thấy người dân gặp tai nạn do điện giật, Hạ sĩ Kpă Thiệp, chiến sĩ Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, đã không quản hiểm nguy lao vào cứu giúp. Hai người dân đã được cứu sống, nhưng người chiến sĩ trẻ đã không qua khỏi.

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