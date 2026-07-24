Truy tặng Bằng khen với Thượng sĩ Kpă Thiêp dũng cảm cứu người bị điện giật

Thượng sĩ Kpă Thiêp (SN 2006, trú tại làng Tào Roòng, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai), thuộc Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34. Anh được truy tặng Bằng khen vì hành động dũng cảm cứu người gặp nạn tại khu vực làng Tai Pêr, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 20/7, trong thời gian nghỉ phép tại quê nhà, Thượng sĩ Kpă Thiêp cùng vợ đi làm rẫy về thì phát hiện hai người dân bị điện giật, bất tỉnh. Không quản hiểm nguy, anh đã lao vào khu vực nguy hiểm để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Nhờ hành động kịp thời của anh, hai người dân được cứu sống và hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, Thượng sĩ Kpă Thiêp bị sốc rung tim dẫn đến suy tim do dòng điện, không qua khỏi.

Trước đó, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) đã ký quyết định truy thăng quân hàm từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ đối với quân nhân Kpă Thiêp.

Thượng sĩ Kpă Thiêp dũng cảm quên mình cứu người, ra đi ở tuổi 20.

Nhờ hành động kịp thời của anh, hai người dân được cứu sống và hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, Thượng sĩ Kpă Thiêp bị sốc rung tim dẫn đến suy tim do dòng điện, không qua khỏi.

Trước đó, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) đã ký quyết định truy thăng quân hàm từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ đối với quân nhân Kpă Thiêp.

Việc truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai là sự ghi nhận đối với tinh thần dũng cảm, sẵn sàng quên mình cứu người của người chiến sĩ trẻ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về trách nhiệm, lòng quả cảm và hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.