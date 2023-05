Chủ tịch nước thăm xã nông thôn mới kiểu mẫu Xuân Kiên, Nam Định

Báo cáo Chủ tịch nước, ông Nguyễn Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã cho biết, để trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã đã huy động mọi nguồn lực trong dân như hiến đất, góp ngày công; thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát triển doanh nghiệp và các HTX dịch vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm; phát triển các sản phẩm OCOP và phấn đấu có 4 sản phẩm vào năm 2025; phát triển sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp như cơ khí, chế biến nông sản, đồ gỗ; phát triển thương mại và dịch vụ… Các hoạt động văn hóa luôn được xã chú trọng với 100% xóm có đội, câu lạc bộ văn nghệ, thể thao. Đến nay, 6/6 xóm đạt chuẩn văn hóa. Nhờ đó, bộ mặt cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội và các thiết chế văn hóa của xã được đổi mới, khang trang, văn minh, giữ gìn truyền thống văn hóa quê hương. Hiện nay, thu nhập bình quân đạt hơn 90 triệu đồng một người một năm và xã không còn hộ nghèo. Mới đây, xã Xuân Kiên được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

Bày tỏ vui mừng tới thăm và nói chuyện với bà con xã nông thôn mới kiểu mẫu Xuân Kiên vào dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định, Chủ tịch nước đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đoàn kết, chung tay xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch mạnh mẽ với 90% là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, chỉ còn 10% làm nông nghiệp nhưng là nông nghiệp công nghệ cao, giá trị gia tăng cao. Cùng với phát triển kinh tế thì xã luôn quan tâm đến giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, quan tâm đến giáo dục và đạt nhiều thành tựu trong giáo dục đào tạo. Chủ tịch nước đánh giá, các vùng nông thôn của Nam Định ngày nay đã “thay da, đổi thịt”, mang tới diện mạo mà mà nhiều người về Nam Định đều muốn tham quan, học hỏi kinh nghiệm.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi đến thăm xã nông thôn mới kiểu mẫu Xuân Kiên, huyện Xuân Trường. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh vai trò của quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới là hết sức quan trọng đối với phát triển khu vực nông thôn, Chủ tịch nước nêu rõ, đây là chương trình có sự khởi đầu, có bước đi và có giai đoạn cụ thể, nhưng không có điểm kết thúc, để chất lượng đời sống người dân đã tốt rồi thì còn phải tốt hơn. Do đó, Chủ tịch nước mong muốn xã Xuân Kiên và tỉnh Nam Định tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa chương trình này.

Với xã có nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý xã quan tâm bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững. Cùng với phát triển kinh tế, bà con nhân dân cần luôn giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, "tối lửa tắt đèn", giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống; chăm lo việc học tập, giáo dục con cái để thực sự là xã nông thôn mới kiểu mẫu, xứng đáng với truyền thống quê hương khoa bảng, trọng tình nghĩa của huyện Xuân Trường, Nam Định.

Nhấn mạnh đoàn kết là sức mạnh giúp đất nước ta có được những thành tựu to lớn của đất nước, Chủ tịch nước mong muốn bà con nhân dân xã giữ gìn, phát huy sự đoàn kết lương-giáo, sống tốt đời, đẹp đạo, tạo sức mạnh thực hiện thành công các mục tiêu cao hơn.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên từ xã tới thôn phải luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, xung kích, đi đầu theo đúng tinh thần Đảng viên đi trước, làng nước theo sau, qua đó tập hợp được quần chúng, nhân dân đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới đạt mục tiêu cao hơn, giúp đời sống của bà con xã Xuân Kiên ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm xã nông thôn mới kiểu mẫu Xuân Kiên, huyện Xuân Trường. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trước đó, tại huyện Xuân Trường, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã dâng hương tại Khu tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh.

Tiếp đó trong chiều nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tham quan tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển. Tuyến đường được khởi công tháng 12 năm ngoái, thuộc quy hoạch mạng lưới đường giao thông của tỉnh đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050 với tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, dài 24,7 km đi qua 5 huyện của tỉnh.

Nhân dịp này, tại Thành phố Nam Định, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tham quan Nhà truyền thống ngành dệt may Việt Nam - nơi tái hiện lịch sử hào hùng ngành dệt may Việt Nam qua hơn 110 năm hình thành và phát triển. Công trình mang đậm bản sắc văn hóa ngành dệt may thông qua những hình ảnh tư liệu, hiện vật về quá trình chiến đấu, hy sinh, xây dựng, phát triển kinh tế của các thế hệ cán bộ, công nhân viên ngành dệt may và những kỷ vật thiêng liêng của Bác Hồ, người đã ba lần về thăm Nhà máy dệt Nam Định. Viết sổ lưu niệm tại đây, Chủ tịch nước mong muốn, ngành dệt may tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tích cực đổi mới, sáng tạo, xây dựng ngành dệt may trở thành nền kinh tế mạnh, văn hóa doanh nghiệp cao đẹp, có bản sắc riêng, đời sống người lao động không ngừng nâng cao; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh./.